Proyecto “Ciudad Cultural” consolidará a Maracay como referencia nacional de las artes

​En un esfuerzo conjunto entre la gobernación de Aragua y la alcaldía de Girardot, se presentaron avances de los múltiples planes de recuperación de espacios culturales de la ciudad

CIUDAD MCY.- Con la finalidad de no solo rehabilitar la infraestructura histórica de la capital aragüeña, sino posicionar a la ciudad como un referente patrimonial ante la Unesco, rescatando su memoria colectiva y dinamizando su economía a través del turismo cultural, fue presentado este martes el proyecto “Ciudad Cultural”.

​Durante un encuentro en las instalaciones de la Maestranza César Girón, la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, acompañada por el alcalde; Rafael Morales y el secretario general de gobierno; Félix Romero, destacó que el plan se fundamenta en un nuevo modelo histórico que pone en valor los más de 60 patrimonios declarados con los que cuenta el municipio.

​»Debido a las complejidades técnicas que implica un monumento de más de 90 años, los recursos para concluir la obra ya han sido aprobados y están en ejecución», afirmó la gobernadora Sánchez, quien aseguró que esta joya arquitectónica será entregada al pueblo antes de finalizar el año 2026

Cabe destacar que, parte de esta línea de trabajo se basa en cinco vértices para la transformación, entre ellas, el proyecto “Ciudad Cultural”, a través del cual se despliegan cinco ejes estratégicos:

​Recuperación de infraestructura patrimonial con restauración crítica de monumentos arquitectónicos.

Promoción de corredores culturales en la creación de rutas que enlacen los hitos históricos.

​Fomento de la identidad maracayera para el fortalecimiento del sentido de pertenencia.

​Marca Ciudad con el posicionamiento de Maracay, Ciudad Cultural.

Además de la ​Infraestructura institucional para la creación de bases para el desarrollo y promoción sostenible de la cultura.

Por último, la restauración de la Maestranza César Girón, como espacio ícono de los aragueños.

UNA MAESTRANZA RENOVADA

Uno de los puntos focales de la gestión es la restauración de la Maestranza César Girón, obra del ilustre Carlos Raúl Villanueva, que actualmente registra un 75% de ejecución.

El arquitecto responsable de la obra, José Pulido, explicó que la intervención ha sido profunda, incluyendo la reconstrucción de columnas, nuevas gradas, actualización de drenajes y un riguroso estudio de color.

Este trabajo no solo busca colocar una pintura, va más allá de lo físico. Se trata de rescatar el concepto original de la Ciudad Jardín ideado por Villanueva a finales de los años 20, priorizando elementos como la iluminación natural y la ventilación cruzada que habían sido alterados en décadas pasadas por intereses comerciales.

OTRAS OBRAS RESTAURADAS

​Además de la Maestranza, el plan ha ejecutado trabajos en espacios emblemáticos como el Teatro Ateneo de Maracay (reconocido como una de las mejores restauraciones de la región), la Catedral de Maracay, la Concha Acústica, la Casa de los Arcos, la Capilla del Carmen, entre otros.

​Esta ruta patrimonial busca integrar el casco central de la ciudad como un modelo de desarrollo económico y social, donde la historia y la modernidad converjan para el disfrute de propios y visitantes.

ELIMAR PÉREZ

FOTOS: CORTESÍA PRENSA GBA