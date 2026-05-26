Infraestructura vial de Mariño ofrece una visión urbana y moderna

Con diferentes intervenciones las arterias viales de la jurisdicción se adaptan para ofrecer una mejor transitabilidad a los usuarios y transeúntes

CIUDAD MCY.- Garantizar seguridad vial y ofrecer caminos más seguros para los usuarios que transitan diariamente por las principales vías del municipio Santiago Mariño, se ha convertido en una prioridad para el gobierno municipal.

En la jurisdicción no se realizan acciones que mejoran la estética vial, sino que asegura una infraestructura en óptimas condiciones para el tránsito seguro tanto como para transeúntes y peatones.

Las labores ejecutadas en las arterias viales por el equipo de Servicios Públicos de la entidad (Serpumar), comprenden de: demarcación vial, pintura de brocales, líneas de tránsito y pasos peatonales.

Es importante mencionar que estas constantes intervenciones forman parte de las líneas estratégicas del Plan Derecho a la Ciudad, impulsado por la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez y respaldado por el alcalde de la localidad, Carlos Guzmán.

Esta iniciativa no solo responde a las necesidades inmediatas de movilidad y seguridad, sino que también proyecta un modelo de desarrollo urbano sostenible, donde cada obra consolida el derecho a la ciudad y el bienestar de los aragüeños que fortalezca la movilidad segura y el disfrute de espacios comunes.

YORBER ALVARADO

FOTOS : CORTESIA