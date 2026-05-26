Maracay tendrá un encuentro clave para fortalecer a la familia

Master Class «Conexión Familiar» se llevará a cabo este sábado 30 de mayo en el Santuario de la Madre María de San José.

CIUDAD MCY.- En un entorno marcado por las presiones económicas, las rutinas laborales extenuantes y el aislamiento digital, las familias enfrentan hoy un enemigo silencioso: la desconexión. Para atender esta realidad que afecta la salud emocional del hogar, el próximo sábado 30 de mayo se dictará en Maracay la Master Class «Conexión Familiar: La palabra que une», un espacio diseñado no solo para analizar los desafíos actuales en casa, sino para entregar herramientas prácticas de aplicación inmediata que mejoren la convivencia diaria.

​El evento abordará esta temática desde diversas perspectivas, de la mano de tres especialistas de primer nivel: el neurocoach y psicólogo Ronny Ramírez, quien ofrecerá pautas científicas y conductuales para la armonía familiar; el periodista deportivo Gregorio Rojas, encargado de trasladar las dinámicas de la alta competencia y el trabajo en equipo al entorno del hogar; y la religiosa Amavic Rebolledo, directora del Colegio Madre María de San José, quien aportará la visión espiritual como pilar de contención.

​El encuentro, que tendrá como escenario el Santuario de la Madre María de San José, será moderado por el reconocido locutor y narrador de noticias Juan Francisco del Corral. Su rol será articular un diálogo cercano y reflexivo para guiar a los asistentes hacia el reencuentro desde el respeto y la confianza mutua.

​Del Corral destacó que la sinergia entre los ponentes y los miembros de la iglesia ha consolidado un equipo sólido para la organización de este evento. «La familia es nuestro refugio más importante y lo que más amamos; sin embargo, a menudo se convierte en un entorno de diferencias, discusiones y frustraciones. Por eso, urge que le demos la atención que merece y busquemos los recursos necesarios para gestionar los momentos difíciles», comentó.

Para promover la asistencia del núcleo familiar en el estado Aragua, los organizadores han establecido una inversión individual de $10. Asimismo, ofrecerán promociones especiales: un 30% de descuento para grupos de 3 a 9 personas, y una tarifa preferencial de $5 por entrada para grupos de 10 personas en adelante.

​Para asegurar sus cupos o solicitar mayor información, los interesados pueden comunicarse al teléfono 0422-5628867 o través de las redes sociales de Juan Francisco del Corral en Instagram: @titodelcorral.

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