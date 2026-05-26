Maracay tendrá un encuentro clave para fortalecer a la familia

Master Class «Conexión Familiar» se llevará a cabo este sábado 30 de mayo en el Santuario de la Madre María de San José.
CIUDAD MCY.- En un entorno marcado por las presiones económicas, las rutinas laborales extenuantes y el aislamiento digital, las familias enfrentan hoy un enemigo silencioso: la desconexión. Para atender esta realidad que afecta la salud emocional del hogar, el próximo sábado 30 de mayo se dictará en Maracay la Master Class «Conexión Familiar: La palabra que une», un espacio diseñado no solo para analizar los desafíos actuales en casa, sino para entregar herramientas prácticas de aplicación inmediata que mejoren la convivencia diaria.
El evento abordará esta temática desde diversas perspectivas, de la mano de tres especialistas de primer nivel: el neurocoach y psicólogo Ronny Ramírez, quien ofrecerá pautas científicas y conductuales para la armonía familiar; el periodista deportivo Gregorio Rojas, encargado de trasladar las dinámicas de la alta competencia y el trabajo en equipo al entorno del hogar; y la religiosa Amavic Rebolledo, directora del Colegio Madre María de San José, quien aportará la visión espiritual como pilar de contención.
El encuentro, que tendrá como escenario el Santuario de la Madre María de San José, será moderado por el reconocido locutor y narrador de noticias Juan Francisco del Corral. Su rol será articular un diálogo cercano y reflexivo para guiar a los asistentes hacia el reencuentro desde el respeto y la confianza mutua.
Del Corral destacó que la sinergia entre los ponentes y los miembros de la iglesia ha consolidado un equipo sólido para la organización de este evento. «La familia es nuestro refugio más importante y lo que más amamos; sin embargo, a menudo se convierte en un entorno de diferencias, discusiones y frustraciones. Por eso, urge que le demos la atención que merece y busquemos los recursos necesarios para gestionar los momentos difíciles», comentó.
Para promover la asistencia del núcleo familiar en el estado Aragua, los organizadores han establecido una inversión individual de $10. Asimismo, ofrecerán promociones especiales: un 30% de descuento para grupos de 3 a 9 personas, y una tarifa preferencial de $5 por entrada para grupos de 10 personas en adelante.
Para asegurar sus cupos o solicitar mayor información, los interesados pueden comunicarse al teléfono 0422-5628867 o través de las redes sociales de Juan Francisco del Corral en Instagram: @titodelcorral.
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