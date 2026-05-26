Villa de Cura celebró 304 años con recuperación de espacios históricos

La inauguración de la Casa de Zamora como nuevo Museo Café marcó la celebración aniversaria de la localidad junto a actividades protocolares y culturales

CIUDAD MCY.- Con una agenda centrada en la memoria histórica y la recuperación patrimonial, la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, participó en los actos conmemorativos por los 304 años de Villa de Cura.

La jornada incluyó la sesión solemne de la Orden “Ciudad Villa de Cura” y la inauguración de la Casa de Zamora, nuevo Museo Café destinado al encuentro cultural y turístico de la localidad. Durante la actividad, Sánchez estuvo acompañada por la alcaldesa Anahis Palacios, autoridades regionales, representantes del Concejo Municipal y habitantes, quienes resaltaron la importancia histórica de la localidad y el valor de preservar espacios vinculados a la identidad zamorana.

En la sesión solemne, la mandataria regional destacó que la celebración coincidió con el primer año de gestión regional, período en el que aseguró se ha impulsado un modelo de atención orientado a las distintas necesidades del estado.

“Hoy de verdad nos llena de mucha honra acompañar al pueblo de Villa de Cura. También estamos cumpliendo un año de gestión de gobierno, un año que es gracias a todos y a todas, donde sin distinción de colores políticos hemos trabajado”, expresó.

Sánchez recordó que el Plan de la Aragüeñidad fue planteado como una propuesta de gestión pública enfocada en atender áreas prioritarias para las comunidades aragüeñas.

“Hoy Villa de Cura se llena de orgullo y puede ver cómo entre sus ciudadanos se sigue trabajando desde los valores. Eso nos motiva mucho más a seguir consolidando espacios para el bienestar colectivo”, afirmó.

Asimismo, reiteró el compromiso de continuar impulsando proyectos vinculados a la justicia social, la cultura, los servicios públicos y la recuperación de espacios para las comunidades.

CASA DE ZAMORA ABRE COMO MUSEO CAFÉ

Como parte de la agenda aniversaria, autoridades nacionales, regionales y municipales inauguraron la Casa de Zamora de Villa de Cura, infraestructura restaurada integralmente y convertida en Museo Café para el disfrute de habitantes y visitantes.

La actividad contó además con la presencia del viceministro de Identidad y Diversidad Cultural, Ignacio Barreto, quien acompañó el recorrido por el espacio patrimonial.

El inmueble conserva elementos de arquitectura colonial y reúne piezas históricas relacionadas con el general Ezequiel Zamora, además de áreas destinadas a visitas guiadas y actividades culturales.

“Esta restauración representa el patrimonio más importante entregado en su 304 aniversario, cuyo objetivo principal es enaltecer la identidad histórica de los habitantes de Villa de Cura”, señaló la máxima autoridad regional.

Por su parte, la alcaldesa Anahis Palacios aseguró que la recuperación de la Casa de Zamora constituye uno de los proyectos patrimoniales más importantes ejecutados en la localidad.

“Esta casa estaba prácticamente destruida y hoy la recuperamos como un espacio para el encuentro permanente de nuestro pueblo y para fortalecer nuestra identidad histórica”, expresó.

La alcaldesa detalló que el Museo Café funcionará de martes a domingo hasta las 12 de la noche y contará con visitas guiadas dirigidas a estudiantes, instituciones y turistas interesados en conocer la historia del municipio.

“Qué mejor forma de celebrar nuestros 304 años que en un espacio lleno de historia, lucha y memoria para el pueblo zamorano”, concluyó.

De esta forma, la jornada conmemorativa cerró con un llamado a continuar impulsando la identidad zamorana mediante proyectos orientados a la cultura, el patrimonio y el bienestar colectivo.

REINYMAR TOVAR

FOTOS : CORTESIA