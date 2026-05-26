Realizado despliegue integral de servicios y prevención en Lamas

A través de reparaciones en la red de aguas servidas, mantenimiento de canales pluviales y la modernización del alumbrado, el equipo de gestión local garantiza la seguridad y el buen vivir de los santacrucenses

CIUDAD MCY.- Con el firme compromiso de transformar los espacios públicos y brindar soluciones eficientes a la colectividad, el equipo de gestión de la Alcaldía del municipio José Ángel Lamas mantiene un despliegue técnico simultáneo en puntos neurálgicos de la jurisdicción. Estas acciones, orientadas a la optimización de los servicios básicos y la mitigación de riesgos, forman parte de una política sostenida que busca elevar la calidad de vida en cada rincón de la localidad.

El abordaje comenzó en el Corazón de Santa Cruz, donde las cuadrillas de vialidad e hidrología ejecutaron con éxito la reparación de un cachimbo, que es el punto de inspección del sistema de aguas servidas, en la calle Hernández Nadal, específicamente en el tramo comprendido entre las calles Independencia y Padre Fajardo.

Esta intervención en la red de tuberías restituye la salubridad y garantiza el flujo correcto de las aguas residuales, un logro alcanzado gracias al respaldo directo de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y al apoyo constante de la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez.

ESCUDO AMBIENTAL: LA PREVENCIÓN COMO PRIORIDAD

Bajo la premisa de que «prevenir es proteger», la gestión municipal en su red social Instagram informó sobre el trabajo que viene realizando anticipándose a las lluvias mediante un agresivo plan de saneamiento ambiental.

El primer frente de limpieza se concentró en el sistema de drenajes de descarga pluvial ubicado en la importante vía Santa Cruz – Turagua, justo a la altura del estadio “José Inés Martínez”, despejando las rejillas y conductos que recolectan el agua de las calzadas.

Asimismo, la ingeniería pesada se trasladó al canal de descarga pluvial situado a la altura de la Granja Continental. En este punto, una maquinaria tipo Jumbo operó de manera continua para lograr el despeje integral del cauce, extrayendo toneladas de sedimentos, maleza y vegetación densa. Con estas labores, el gobierno local asegura el libre fluido de las aguas y ofrece un entorno de tranquilidad, resguardo y seguridad para las comunidades colindantes.

EL PLAN COCUYO: BRILLO Y SEGURIDAD

En el mismo orden, la cuadrilla de electricidad se desplegó con el indetenible Plan Cocuyo, ejecutando labores de sustitución e instalación de luminarias tipo Cobra con tecnología LED de alta eficiencia.

Estas nuevas unidades no solo representan un avance hacia la modernización y el ahorro energético, sino que erradican las zonas de oscuridad, devolviendo la confianza a los transeúntes y conductores.

La Alcaldía de Lamas reafirma que el trabajo con amor y visión de futuro no se detiene, garantizando vías óptimas, modernas y seguras para el pueblo de Santa Cruz.

REINA BETANCOURT

FOTOS: CORTESÍA