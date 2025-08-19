Inicia Gran Despliegue de Saneamiento y Embellecimiento Urbano en FLA

CIUDAD MCY.- El municipio Francisco Linares Alcántara ha puesto en marcha un ambicioso despliegue de servicios públicos enfocado en el saneamiento y embellecimiento de sus comunidades. Liderado por el Servicio Autónomo para el Manejo Integral de Desechos Sólidos del Municipio Francisco Linares Alcántara (Sapmidsfla), operativo que busca transformar el entorno urbano.

Como parte de esta iniciativa, personal de Sapmidsfla ha iniciado intensas jornadas de desmalezado, recolección de escombros y desechos sólidos.

Estas labores se han concentrado inicialmente en las comunas «Realidades del Gigante Chávez», «Alexis Caro» y «Santa Rita de Cassia», logrando la erradicación de numerosos vertederos a cielo abierto que representaban focos de insalubridad en distintos puntos de estas tres importantes comunas.

La iniciativa ha sido recibida con gran satisfacción por parte de los habitantes. «Le damos las gracias al Presidente Nicolás Maduro, la gobernadora Joana Sánchez y al alcalde Víctor Bravo por el saneamiento de nuestra calle José Antonio Páez», expresó una residente del sector, visiblemente agradecida por el trabajo realizado.

La vecina aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a la conciencia ciudadana: «Hago un llamado a la colectividad a no arrojar los desechos sólidos en las calles y a esperar la recolección programada en cada una de sus comunidades».

Estas acciones forman parte de un plan integral que busca mejorar la estética del municipio, así como garantizar la salubridad pública y construir una ciudad más humana y habitable, en consonancia con los lineamientos de la segunda transformación impulsada por el presidente Nicolás Maduro.

Las autoridades municipales reiteran su compromiso con la continuidad de estos operativos para el bienestar de todos los linarenses.

PRENSA FLA || FOTOS: CORTESÍA