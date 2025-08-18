Aragua Gas culmina con éxito semana de despliegues en la entidad

**La empresa estadal, reportó resultados positivos en los operativos realizados durante la semana del 11 al 16 de agosto, fortaleciendo el compromiso social con las comunidades de la región

CIUDAD MCY.-Respaldada en las políticas sociales del presidente Nicolás Maduro y en el compromiso demostrado por la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, la empresa Aragua Gas informó el cumplimiento de una agenda de despliegues que garantizó atención oportuna a las comunidades durante la semana comprendida entre el 11 y el 16 de agosto.

En este sentido, se destaca que durante este período fueron atendidas 41 mil 119 familias, pertenecientes a 143 comunidades distribuidas en los diferentes municipios del estado. Este despliegue responde a la planificación establecida en el cronograma de distribución, orientado a garantizar la cobertura progresiva y equitativa en los sectores populares, urbanos y rurales.

La jornada permitió dar continuidad al modelo de atención directa en las comunidades, con el propósito de brindar un servicio confiable y ajustado a las necesidades de la población.

Con estas acciones, Aragua Gas ratifica su papel estratégico como empresa pública al servicio del pueblo, consolidando esfuerzos para mantener la regularidad del suministro, contribuir al bienestar de las familias aragüeñas y acompañar el desarrollo de programas sociales que fortalecen la calidad de vida en el estado.

REINYMAR TOVAR | FOTOS | CORTESIA