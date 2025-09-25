Iniciada rehabilitación integral del Servicio de Maxilofacial y Cirugía bucal

**Como parte del Plan de la Aragüeñidad, el Gobierno Bolivariano avanza en la recuperación del principal centro de salud en Aragua, gracias a la permanente articulación y apoyo entre el Presidente Nicolás Maduro y la vocera del Poder Popular en la Gobernación, Joana Sánchez**

CIUDAD MCY.-El Gobierno Bolivariano mantiene en pie su compromiso de mejorar las áreas del Hospital Central de Maracay (HCM), por ese motivo, en el marco del Plan de Aragüeñidad, impulsado por la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, iniciaron los trabajos de rehabilitación y transformación en el Servicio de maxilofacial y cirugía bucal.

Esta importante obra, ejecutada por el Instituto para la Vivienda y Hábitat Digno del Estado Aragua (VIDA), tiene como fin primordial garantizar el bienestar y atención de la población, ofreciendo servicios sanitarios de máxima calidad a todos los aragüeños.

Las labores incluyen la climatización y embellecimiento de áreas, así como la adecuación de un quirófano especializado, área de observación y sala de evaluación posoperatoria.

Esta intervención responde directamente al Plan de la Patria de las 7 Grandes Transformaciones, específicamente a la segunda transformación, enfocada en crear ciudades humanas para el buen vivir, garantizando áreas más humanizadas y de calidad para los pacientes que requieran cirugías faciales y bucales.

CUMPLIENDO EL COMPROMISO

La vocera del Poder Popular en la gobernación de Aragua, Joana Sánchez, durante su campaña electoral, adquirió el compromiso de recuperar y mejorar la atención de uno de los principales nosocomios de la región central del país.

Posterior a su juramentación, como máxima autoridad regional y en presencia del Presidente Nicolás Maduro, reitero su compromiso delante de todo el Gobierno nacional la modernización del HCM y desde entonces ha estado dando cumplimiento a su palabra.

En este sentido, el doctor Leober Moro, adjunto del Servicio de Maxilofacial y Cirugía bucal, mostró su satisfacción por el comienzo de esta obra y por el compromiso adquirido de Sánchez.

“El día de hoy estamos muy contentos por el inicio de remodelación del Servicio de Cirugía bucal y Maxilofacial, lo que va a traer como beneficio a toda la población del estado Aragua, principalmente a todos los pacientes que lamentablemente han sufrido de traumatismos en rostro o deformidades craneofaciales”, afirmó el cirujano maxilofacial.

Además, Moro enfatizó la importancia de los trabajos para el futuro de la medicina en la entidad.

“Esta es una obra muy importante, ya que vamos poder contar con quirófano, área de observación, área de evaluación posoperatoria y lo más importante, un área de formación para nuestros residentes, que son el futuro de la especialidad. Gracias al presidente Nicolás Maduro y a la gobernadora Joana Sánchez por esta importante obra que va a ser un beneficio increíble para el estado Aragua y principalmente para nuestros pacientes”, puntualizó.

Finalmente, el Ejecutivo nacional en perfecta articulación con la gobernadora Joana Sánchez, continúa trabajando día a día para humanizar los centros de salud y asegurar que los aragüeños reciban una atención gratuita, eficiente y de calidad, tal como lo visionó el Comandante Hugo Rafael Chávez Frías.

YORBER ALVARADO | FOTOS | CORTESIA