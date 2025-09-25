Vías de Aragua realiza mejoras en distribuidores y peajes

CIUDAD MCY.-En el marco del Plan de las 7 Transformaciones y contemplando lo establecido en la Segunda Transformación, el equipo de Vías de Aragua continua avanzando con las labores de mejoras de vialidad en el Estado.

Siguiendo instrucciones del Presidente, Nicolás Maduro; el ministro del Poder Popular para el Transporte, Ramón Velásquez; y la vocera del Poder Popular en la Gobernación del Estado Aragua, Joana Sánchez, han realizado importantes progresos de bacheo, iluminación, demarcación vial así como embellecimiento en distribuidores y peajes de La Victoria y La Encrucijada.

Con estas acciones el Gobierno de Aragua, ratifica su compromiso por el desarrollo y bienestar de las comunidades aragüeñas.

JUAN ZAPATA | FOTOS | CORTESÍA