Inician vaciado de concreto en la franja de rodaje del aeropuerto «Tacarigua»

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo articulado que consolida el compromiso gubernamental con el desarrollo productivo, el equipo de la Secretaría de Infraestructura, Obras Públicas y Proyectos del estado Aragua supervisó formalmente el inicio de los trabajos de vaciado de concreto de la franja de rodaje en las instalaciones del Servicio Autónomo Bolivariano Aeropuerto de Aragua «Tacarigua».

El despliegue técnico en el terminal aéreo estuvo encabezado por Orlando Molina, secretario de Infraestructura de la entidad, junto Ibis Carmona y el jefe de operaciones del terminal aéreo, Salvador Basile. Durante el recorrido de inspección, las autoridades constataron el uso de maquinaria pesada, incluyendo equipos mezcladores tipo trompo, destinados a optimizar las condiciones operativas de la terminal.

La jornada, que marca una pauta de avance en los servicios públicos de la entidad, cumple fielmente con las directrices emanadas por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez y el respaldo de la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez.

INGENIERÍA DE DETALLE

Esta obra forma parte de un despliegue continuo que la Secretaría de Infraestructura mantiene en la entidad. El cuerpo técnico constató la ejecución de importantes obras de acondicionamiento y mejoras estructurales de este centro de operaciones aeronáutico, entre las cuales destacan la construcción de la franja circular de concreto en la manga de viento principal de la pista, las labores de replanteo y conformación a mano de la superficie, así como la colocación del encofrado metálico.

Las labores civiles son ejecutadas por la empresa estatal Construaragua S.A., en una alianza estratégica con el personal calificado del Centro de Capacitación del Constructor Popular.

Esta fusión de mano de obra comunitaria y capacidad técnica industrial se desarrolla bajo la rigurosa supervisión e ingeniería de detalle de la Secretaría de Infraestructura.

Las mejoras de este centro aeronáutico, forman parte de las políticas públicas orientadas a profundizar el Plan de la Aragüeñidad y las líneas estratégicas del Plan de las 7 Transformaciones (7T) promovidas por el Ejecutivo Nacional.

REINA BETANCOURT

FOTOS: CORTESÍA