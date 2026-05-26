Legisladores del Cleba respaldaron primer año de gestión gubernamental

El equipo parlamentario presentó el proyecto de Ley de Condecoración para los Trabajadores del estado Aragua.

CIUDAD MCY.- Los legisladores del estado Aragua aprobaron durante la sesión celebrada este martes en la sede del Consejo Legislativo Bolivariano del estado Aragua diversos aspectos en materia económica y política social que irán en beneficio del pueblo aragüeño.

Katiana Hernández, presidenta del Poder Legislativo en la región, mostró un total respaldo por parte del cuerpo de legisladores tras el primer año de gestión alcanzado por la vocera de la Aragueñidad, Joana Sánchez, dentro de los planes y proyectos ejecutados y los que están por ejecutar.

«Hoy en nuestra sesión ordinaria vamos a aprobar acuerdos en relación a los 365 días de gestión de nuestra gobernadora, Joana Sánchez, así como también, saludar muy especialmente a todo nuestro pueblo del municipio Zamora en el aniversario de la elevación eclesiástica, los 304 años de Villa de Cura», detalló Hernández.

De igual manera, Hernández acotó que desde el Consejo Legislativo del estado Aragua (Cleba) se aprobaron nuevos acuerdos destinados a la optimización pública y servicios, “hemos aprobado créditos adicionales en beneficio de nuestro pueblo aragüeño”.

Por último, Katiana Hernández, subrayó que el equipo parlamentario presentó un proyecto de Ley de Condecoración para los Trabajadores del estado Aragua, una fuerza trabajadora que suma día a día por un estado productivo y con amplio desarrollo económico. Cabe destacar que, con esta ley se establecen formalmente los criterios y distinciones para homenajear a los trabajadores de los distintos sectores, consolidando un sistema de estímulos que valora el mérito y la dedicación al servicio de la región.

ELIMAR PÉREZ

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