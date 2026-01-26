Inició campaña de concienciación para el respeto del canal exclusivo del Metrobús Aragua

El despliegue busca educar a conductores y transeúntes sobre la importancia de mantener despejada la vía dedicada exclusivamente a las unidades de transporte

CIUDAD MCY .-Con el objetivo de fomentar una cultura de respeto y optimizar la movilidad urbana, el Gobierno Bolivariano de Aragua, en articulación con la Secretaría Sectorial de Transporte, dio inicio a una campaña preventiva sobre el uso exclusivo de los canales del Metrobús Aragua en la Avenida Constitución del municipio Girardot.

Este nuevo sistema de transporte masivo, que inicia como plan piloto en Aragua para luego ser implementado a nivel nacional, cubrirá el tramo estratégico desde San Jacinto hasta Tapa Tapa y viceversa.

En ese sentido, el directivo de la cartera de transporte, Gabriel Perdomo, siguiendo las orientaciones de la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, encabezó el comienzo de esta campaña para todos los usuarios y transeúntes de la Gran Maracay.

En el sitio, la autoridad regional, junto a la Policía Nacional Bolivariana y la Policía de Tránsito, abordaron a todos los aragüeños que transitan esta principal arteria vial de manera respetuosa y empática, para invitarlos a respetar las señales de tránsito, no invadan el canal, y sean parte de la nueva cultura vial de la entidad.

SEGURIDAD GARANTIZADA PARA LOS ARAGÜEÑOS

Como parte de las acciones orientadas por el gobierno regional para proteger y garantizar la seguridad de los ciudadanos, el secretario Perdomo comentó sobre el sistema de seguridad que será implementado.

«Próximamente este corredor, obviamente con la gente de Metrobús, va a tener cámaras y van a ver en tiempo real lo que es la movilidad dentro de este corredor. Adicional a esto, tenemos el apoyo del organismo de seguridad, tenemos tanto a la Policía Nacional Bolivariana de Tránsito, y tenemos a la Policía del Estado de Aragua de Tránsito» aseveró

En ese mismo orden de ideas, las autoridad regional anunció que no seran multados los infractores, solo recibirán un llamado de atención.

MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD

Tal como lo establece la 2T, que está enfocada en la optimización de los servicios públicos y el Plan de la Aragüeñidad promovido por la gobernadora Joana Sánchez, que busca fortalecer un estado más próspero, moderno y ecológico.

En ese contexto el secretario de transporte subrayó que con esta puesta en marcha del Metrobús Aragua se garantizará la movilidad segura y se brindará un servicio de calidad a toda la colectividad.

«Se estima que esto va a mejorar una movilidad en un aproximado de 60-70%, obviamente para todo lo que es el sector estudiantil, las personas adultos mayores y obviamente también todas las personas que laboran dentro del área metropolitana» expresó.

Perdomo también añadió : «El inicio va a ser con 12 unidades de Metrobús, con una frecuencia aproximada de 5 minutos en recurrencia de este corredor vial, que es importante obviamente, atraviesa todo lo que es el centro del municipio de Girardot»

PRÓXIMOS ANUNCIOS

Es importante señalar que este Plan de Movilidad no se detendrá solo en la Gran Maracay, específicamente en la Avenida Constitución, se espera que muy pronto se han anunciada otras rutas.

«Próximamente vamos a estar aperturando lo que son las siguientes rutas, urbanas y suburbanas que integran el Metrobús Aragua» concluyó el secretario Perdomo.

Finalmente, el llamado del Gobierno regional es la conciencia de los conductores de carros y motocicletas para que eviten transitar por esta arteria vial, ya que el sistema de transporte iniciará sus operaciones muy pronto y se requiere la vía totalmente despejada para garantizar la eficiencia y comodidad del servicio.

YORBER ALVARADO

FOTOS: PRENSA GOBIERNO BOLIVARIANO DE ARAGUA