Diputados aragüeños instalaron la Secretaría de Asuntos Parlamentarios

La instancia tiene por objeto informar a la población sobre los avances en materia legislativa al nivel nacional, regional, municipal y comunal
Ciudad MCY.-Desde el Consejo Legislativo del estado Bolivariano de Aragua, se llevó a cabo la instalación de la Secretaria de Asuntos Parlamentarios, espacio que busca estrechar lazos entre el Poder Popular y los asambleístas mediante una comunicació directa.
El acto estuvo a cargo de los diputados (AN) Rosa León, Manuel Hernández, José Gregorio Colmenares, Roy Daza, y la legisladora Katiana Hernández, presidenta del Cleba.
Como parte de las nuevas estrategias y edificación del Estado Comunal, semana a semana diputados nacionales, regionales, concejales y voceros comunitarios deberán informar al pueblo sobre los avances en materia jurídica, como sanciones, reformas, y promulgaciones.
La instancia también tiene por objetivo impartir las líneas de diálogo y trabajo para los cuatro niveles parlamentarios, capacitar a los integrantes en distintas áreas como oratoria, diplomacia de paz, investigación, derecho constitucional, entre otras aspectos.
La diputada Rosa León, jefa del Bloque de la Patria por la entidad en el Parlamento Nacional, declaró que «tenemos una estructura para avanzar y profundizar el proceso legislativo, avanzar en la diplomacia de paz internacional».
En está oportunidad, acotó que las labores no se detienen pese a la situación que atraviesa el país, sino que por el contrario, mantener el trabajo fue una de las orientaciones del presidente constitucional Nicolás Maduro en caso de presentarse cualquier contingencia.
En la reunión también se abordo otro punto de vital importancia para el periodo 2026-2027, como lo son 29 Proyectos de Ley, tanto para creación como reformas totales y parciales.
»Entre las primeras propuestas está la Ley para la Protección de los Derechos Socioeconómicos, Ley de la Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, Ley Orgánica para la Aceleración y Optimización de los Trámites Procedimientos Administrativos de la Administración Pública, Ley de Ciberseguridad, Ley Orgánica de Minería, Ley del Sistema Electrónico Nacional, Ley de Propiedad Industrial», mencionó.
Por su parte, el diputado Roy Daza dió un parte sobre la importancia y metas de mejorar la Ley de Hidrocarburos. En primera instancia promover la inversión extranjera para la exploración y perforación de nuevos pozos; y en segundo lugar, aumentar los ingresos para la mejora de los bienes nacionales.
THIMARA ORTIZ
FOTO: CIUDAD MCY