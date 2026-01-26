Ciudad MCY

Diputados aragüeños instalaron la Secretaría de Asuntos Parlamentarios

Rafael Velásquez

Ene 26, 2026

La instancia tiene por objeto informar a la población sobre los avances en materia legislativa al nivel nacional, regional, municipal y comunal

Ciudad MCY.-‎Desde el Consejo Legislativo del estado Bolivariano de Aragua, se llevó a cabo la instalación de la Secretaria de Asuntos Parlamentarios, espacio que busca estrechar lazos entre el Poder Popular y los asambleístas mediante una comunicació directa.

‎El acto estuvo a cargo de los diputados (AN) Rosa León, Manuel Hernández, José Gregorio Colmenares, Roy Daza, y la legisladora Katiana Hernández, presidenta del Cleba.

‎Como parte de las nuevas estrategias y edificación del Estado Comunal, semana a semana diputados nacionales, regionales, concejales y voceros comunitarios deberán informar al pueblo sobre los avances en materia jurídica, como sanciones, reformas, y promulgaciones.

‎La instancia también tiene por objetivo impartir las líneas de diálogo y trabajo para los cuatro niveles parlamentarios, capacitar a los integrantes en distintas áreas como oratoria, diplomacia de paz, investigación, derecho constitucional, entre otras aspectos.

‎La diputada Rosa León, jefa del Bloque de la Patria por la entidad en el Parlamento Nacional, declaró que «tenemos una estructura para avanzar y profundizar el proceso legislativo, avanzar en la diplomacia de paz internacional».

‎En está oportunidad, acotó que las labores no se detienen pese a la situación que atraviesa el país, sino que por el contrario, mantener el trabajo fue una de las orientaciones del presidente constitucional Nicolás Maduro en caso de presentarse cualquier contingencia.

‎En la reunión también se abordo otro punto de vital importancia para el periodo 2026-2027, como lo son 29 Proyectos de Ley, tanto para creación como reformas totales y parciales.

‎»Entre las primeras propuestas está la Ley para la Protección de los Derechos Socioeconómicos, Ley de la Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, Ley Orgánica para la Aceleración y Optimización de los Trámites Procedimientos Administrativos de la Administración Pública, Ley de Ciberseguridad, Ley Orgánica de Minería, Ley del Sistema Electrónico Nacional, Ley de Propiedad Industrial», mencionó.

‎Por su parte, el diputado Roy Daza dió un parte sobre la importancia y metas de mejorar la Ley de Hidrocarburos. En primera instancia promover la inversión extranjera para la exploración y perforación de nuevos pozos; y en segundo lugar, aumentar los ingresos para la mejora de los bienes nacionales.


