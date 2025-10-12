Inició proceso de comunalización del Sistema de Protección Integral de NNA en Ribas

CIUDAD MCY.- Enmarcado en el tercer y cuarto objetivo estratégico de las 7 transformaciones, inició el proceso de comunalización del Sistema de Protección del Niño, Niña y Adolescente en el Municipio José Félix Ribas, a fin de llevar a las 16 comunas, legalmente conformadas en el ayuntamiento, todo lo que se debe conocer en materia Lopnna (Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolecente).

En este sentido, el Sistema de Protección Integral de NNA, conformado por un equipo multidisciplinario, socializaron los derechos y deberes del niño, niña y adolescentes, establecidos en la Lopnna, durante una extraordinaria charla dictada en la sala de autogobierno de la comuna Corazón de Chávez 2018 de la parroquia Zuata.

En la actividad, se tocaron diferentes temas de suma importancia entre los cuales se puntualizó el debido abordaje en cuanto a los casos que se puedan presentar que involucren a los niñas, niñas y adolescentes, caracterizado en el ámbito territorial.

La jornada contó con la participación de los jueces de paz, líderes de comunidad, y miembros de los comités de Protección de NNA de los consejos comunales y de la comuna a fin de engranar un solo equipo que permita desarrollar el proceso de comunalización amplia del sistema.

“Siguiendo instrucciones de nuestro alcalde Juan Carlos Sánchez, iniciamos el despliegue en los territorios, ya hemos estado en las comunas: Socialista 4F, Las Mercedes, José Félix Ribas, y hoy en la Comuna Socialista Corazón de Chávez 2018. Excelente la participación de las personas en cada asamblea de socialización rumbo a la comunalización total del Sistema de Protección del Niño Niña y Adolescente en el municipio”, informó Dairy Vásquez, presidenta del sistema en Ribas.

