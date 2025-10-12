Tribunales Móviles favorecieron a familias de la comuna socialista las mercedes

CIUDAD MCY.- Tal y como estaba pautado, se llevó a cabo la jornada número 105 de tribunales móviles en el estado Aragua, siendo el municipio José Félix Ribas el epicentro de la justicia de paz y directa al pueblo.

Carlos Gámez, juez rector del estado Aragua informó que un total de 400 personas recibieron atención legal en materia del niño, niña y adolescente, adulto mayor, temas laborales, registro civil, títulos supletorios, y casos penales entre otros trámites, facilitando al pueblo la justicia de paz gratuita y directa.

MÁS DE 24 MIL PERSONAS ATENDIDAS EN ARAGUA

Vale destacar, que más de 24 mil personas se han atendido durante este 2025 a través de las jornadas de tribunales móviles en Aragua, en respuesta a los lineamientos del presidente Nicolás Maduro, «Más territorio, menos escritorio».

“Hemos resuelto poco más de 19 mil casos de 24 mil atenciones que se han dado en las 105 jornadas de atención con los tribunales móviles. Es un trabajo de equipo con el cual hemos venido trabajando y de verdad me siento orgulloso. Ribas ha sido uno de los municipios donde la participación ha sido mayor y en las próximas programaciones se estarán atendiendo las comunas que faltan de manera integral”, comentó el Juez.

“Estas son políticas de atención emitidas por el presidente Nicolás Madura, la magistrada y presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, Caryslia Rodríguez, la gobernadora de Aragua, Joana Sánchez, y en Ribas del alcalde Juan Carlos Sánchez, quienes siempre han prestado todo el apoyo pata hacer de estas jornadas un gran éxito para el pueblo”, puntualizó el doctor Gámez.

