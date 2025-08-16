Inició reordenamiento de transporte público en Ocumare

**Con esta acción los usuarios podrán hacer uso de las unidades y realizar la ruta por el pueblo sin contratiempo**

CIUDAD MCY.- Con el propósito de establecer un sistema de transporte eficiente en los puntos turísticos del estado Aragua, se realizó la primera mesa de trabajo enfocada en el reordenamiento del transporte público en el municipio Ocumare de la Costa de Oro.

La iniciativa que está enmarcada en el Plan de la Aragüeñidad, liderado por la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, forma parte del Plan de abordaje integral a las Costas.

La reunión tuvo lugar en las instalaciones del Consejo Municipal en el que estuvo presente el alcalde de la jurisdicción Wilmer Leal, acompañado por presidentes del transporte Multimodal, concejales, Secretaría de transportes , Unidades de Batalla Hugo Chávez (UBCH) y Poder Popular.

En la jornada, las autoridades destacaron la importancia de mejorar las rutas para que los propios y visitantes cuenten con un transporte eficiente que pueda movilizarse por toda la jurisdicción.

Asimismo mencionaron que durante la temporada vacacional 2025 el pueblo de Ocumare recibe una mayor afluencia de turistas , por lo que se amerita unidades de transportes óptimas que realicen el recorrido sin contratiempo.

Finalmente subrayaron la necesidad de recuperar las paradas de transporte público para que los usuarios puedan hacer uso de está, garantizando su seguridad y comodidad.

IRENE RODRÍGUEZ |FOTOS CORTESÍA