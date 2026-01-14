Inició sustitución de más de 900 metros de colectores en Sucre

Una vez más la Alcaldía se desplegó para realizar estas labores de mejoramiento en el sistema de drenaje que ha afectado la municipalidad durante años

CUIDAD MCY.-Como parte del compromiso asumido por el alcalde Wilson Coy para optimizar los servicios públicos en el municipio Sucre, la Dirección de Aguas Servidas ejecutó una importante obra de infraestructura hidráulica en la intersección de la calle Sabana Larga con calle Comercio.

Las labores enmarcadas en el Plan de las 7 Transformaciones del presidente Nicolás Maduro y el Plan de la Aragüeñidad de la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, consisten en la sustitución de 963 metros lineales de tubería de 12 pulgadas, una acción de gran envergadura destinada a resolver de manera definitiva los problemas de drenaje en el casco central y zonas adyacentes.

El director de Aguas Servidas de la jurisdicción, Héctor Ramírez explicó que estas acciones tienen un impacto sumamente positivo y benéfico para la comunidad, ya que el sector padecía de un sistema colapsado.

Esta situación afectaba directamente la calidad de vida de los ciudadanos, provocando que las aguas residuales se desbordaran incluso dentro de los locales comerciales y las viviendas de la zona.

Con la ejecución de este proyecto, se estima beneficiar a más de 1 mil 860 familias, incluyendo al sector comercial, quienes ahora contarán con un sistema de drenaje eficiente, garantizando así una zona libre de colapsos y desbordamientos de aguas negras.

El funcionario destacó que los trabajos avanzan según el cronograma establecido, con un tiempo de ejecución estimado de dos meses y medio para completar la instalación total de la nueva red de tuberías de alta resistencia.

Esta obra forma parte del plan integral de recuperación de servicios públicos que impulsa el alcalde Wilson Coy, en articulación con las políticas nacionales y regionales, para brindar soluciones estructurales que mejoren la salubridad y la tranquilidad de todos los habitantes del municipio Sucre.

MARÍA JOSÉ PARRA | FOTOS | CIUDAD MCY