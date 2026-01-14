Exitoso despliegue médico atendió a 450 cultores aragüeños

La actividad, enmarcada en la celebración del Día Nacional del Artista

CIUDAD MCY.-En un esfuerzo conjunto entre el gobierno nacional y regional, se llevó a cabo una Gran Jornada de Atención Médica Integral dirigida a los hacedores de cultura del estado Aragua.

La actividad, enmarcada en la celebración del Día Nacional del Artista, tuvo lugar en los espacios de la Casa de la Cultura de Maracay, beneficiando A 450 artistas de la entidad con servicios médicos especializados y entrega de medicamentos.

​ ​Desde el área de la pérgola en el Complejo Cultural “Santos Michelena”, la Dra. Yosmary Lombano, autoridad única de Salud en Aragua, informó que este despliegue busca garantizar el bienestar de quienes mantienen vivas las tradiciones de la Patria.

A su vez, detalló que durante la jornada, los asistentes recibieron atención en: medicina general, geriatría (atención al adulto mayor), traumatología, ginecología, psicología y otras especialidades adaptadas a las necesidades del sector.

​“Damos las gracias a la Ministra de Salud por el aporte de medicinas y a la Gobernadora de Aragua, quien es consecuente en cada acción de salud en el territorio. Nuestra intención es brindar una atención digna a quienes día a día realizan una labor invaluable en nuestra sociedad”, destacó Lombano.

​EXIGENCIA DE LIBERTAD Y SOBERANÍA

​En el marco de la actividad, la autoridad de salud aprovechó el espacio para expresar un mensaje de contenido político, solicitando la liberación del presidente Nicolás Maduro y de la primera combatiente, Cilia Flores.

​“Seguimos en las calles con esta exigencia. Pedimos a Dios diariamente para que estemos cada día más unidos y fortalecidos en estos espacios de revolución, unión y paz”, manifestó la doctora, calificando los eventos recientes como un agravio contra la soberanía territorial.

​TRABAJO ARTICULADO Y DESPLIEGUE PERMANENTE

​Por su parte, Rommel Ramírez, director del Gabinete de Cultura del Estado Aragua y representante de la Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida, resaltó que la jornada es fruto de la articulación entre los Ministerios de Salud y Cultura, junto a la gestión de la gobernadora Joana Sánchez y el apoyo de la Alcaldía de Girardot.

​Ramírez subrayó que la atención se realiza bajo las políticas impulsadas por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. “Estamos utilizando los espacios propios del hecho cultural para atender a nuestros artistas en más de 10 especialidades. Es una jornada que dará de qué hablar por su eficiencia y calidez”, afirmó.

​ ​Para finalizar, el representante de cultura anunció que esta no será una actividad aislada. Se ha diseñado una programación que incluye el despliegue de más de 80 artistas en diversas actividades que recorrerán todo el estado Aragua durante el año 2026, asegurando que la atención integral a los cultores sea una política permanente y extensiva en todos los municipios de la región.

REINA BETANCOURT | FOTOS CORTESÍA