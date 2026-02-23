Instalación de campo fotovoltaico robustece actividades en Conare

Al establecer una red eléctrica independiente las actividades operativas y administrativas del Vivero Henri Pittier son favorecidas con un suministro eléctrico constante

CIUDAD MCY.- La Compañía Nacional de Reforestación (Conare) en el estado Aragua llevó a efecto una de las obras más impotentes para la auto sostenibilidad, al instalar un campo fotovoltaico en el Vivero Henri Pittier.

Los paneles solares de 15 kW sirven para establecer una red eléctrica independiente, misma que asegura la continuidad de las tareas productivas sin importar la situación exterior.

El gerente regional de la institución, William Bastardo, dio el anuncio a través de las plataformas digitales (@conarearagua_ve), con un video en el que se aprecia la funcionalidad del sistema para el riego de plantas y abastecimiento de energía eléctrica a toda la sede.

La colocación se realizó por orientaciones del ministro de Ecosocialismo Freddy Ñáñez, quien siguiendo lo establecido en la sexta línea de acción del Plan de la Patria, auspicia una producción de plantas sostenida en el próximo ciclo.

El Gobierno nacional impulsa las gestiones necesarias para mantener la biodiversidad y contribuir a la recuperación de los ecosistemas, a través de técnicas y prácticas sustentables.

THAIMARA ORTIZ

FOTO: REFERENCIALES