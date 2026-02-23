Alcaldía de Mariño intensifica jornadas de limpieza en espacios públicos

Las cuadrillas de Servicios Generales ejecutaron labores de saneamiento en la parroquia Casco de Turmero, bajo el plan de embellecimiento local
CIUDAD MCY.- La Alcaldía del municipio Santiago Mariño, a través de la Dirección de Servicios Públicos (Serpurmar), mantiene un despliegue operativo enfocado en el saneamiento de diversas zonas estratégicas de la jurisdicción.
La fuerza trabajadora se concentró en los diferentes canales de la parroquia Casco de Turmero, específicamente en Villas del este, CAT La Mantuana, avenidas Ricaurte y Bermúdez.
Allí se realizó la poda, recolección de desechos sólidos y vegetales, barrido de calles y aceras, acciones que garantizan la seguridad y estética.
Como parte de la construcción de una Ciudad Más Humana, el Ejecutivo nacional, regional y municipal elevan los esfuerzos por mejorar la calidad de vidas de los turmereños, mediante la optimización de los servicios y espacios públicos.
THAIMARA ORTIZ
FOTOS: ALCALDÍA DE SANTIAGO MARIÑO