Instalado transformador de 75 Kva en el sector Corocito del municipio Revenga

CIUDAD MCY.- Los habitantes del sector Corocito de la comuna Paula Correa, municipio José Rafael Revenga, fueron beneficiados con la instalación de un transformador de 75 kva con la finalidad de optimizar el servicio y corregir las fallas que afectaban a la localidad, logrando optimizar el suministro de energía para más de 130 familias de la zona.

El despliegue forma parte de un plan de trabajo mancomunado entre Corpoelec y el gobierno local que busca ofrecer respuestas eficientes y oportunas a los residentes de la jurisdicción.

Durante la jornada, los habitantes manifestaron su satisfacción ante la celeridad de las labores. Iván González, vecino de la calle 5 de Corocito, destacó la rapidez del abordaje: “Me alegra que ya nos estén instalando el equipo; fue una respuesta muy rápida y por eso estamos muy agradecidos”, señaló. Por su parte, Cris Pérez enfatizó que este cambio representa una mejora sustancial en su cotidianidad, ya que anteriormente lidiaban con constantes fluctuaciones, mientras que ahora cuentan con un servicio mucho más estable.

Estas labores de mantenimiento y sustitución de equipos están enmarcadas en la Segunda Transformación (2T) y en el Plan de la Aragüeñidad, reafirmando el compromiso por elevar la calidad de vida de los ciudadanos a través de la modernización de la red eléctrica en las distintas comunidades de la jurisdicción.

PRENSA ALCALDÍA DE REVENGA

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