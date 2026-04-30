Realizado despliegue “Hogares saludables más amor más años” en Mariño

Durante la jornada se brindaron 560 atenciones a los residentes de la Comuna Aduana Pueblo Nuevo en Mariño

CIUDAD MCY.- Un total de 566 atenciones de salud fueron brindadas en la Comuna Aduana Pueblo Nuevo del municipio Santiago Mariño, durante el despliegue del programa “Hogares Saludables, más amor más años” que ejecuta el Gobierno Bolivariano a través de la Corporación de Salud del estado (Corposalud).

Este programa permitió atender a 91 adultos mayores del sector, población vulnerable que es prioridad para la gestión de la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez. El propósito de este programa es brindar atención gratuita y cercana a sus hogares para contribuir a mejorar su calidad de vida.

Durante el despliegue se ofrecieron consultas de medicina general, geriatría, medicina interna, cardiovascular y odontología. De igual forma, se realizó control de tensión arterial, pesquisa de talla y peso, desparasitación, inmunización, sesiones educativas para promover la salud y entrega de medicamentos.

En total se realizaron 113 consultas especializadas, 182 pesquisas, 134 atenciones de salud y un total de mil 370 unidosis de medicamentos entregados.

Esta forma de llevar atención a las comunidades, permite cumplir con el acceso a la salud garantizado en la Constitución de República Bolivariana de Venezuela y está enmarcado en el Plan de Vida y Salud 2026 que adelanta la presidenta (e) Delcy Rodríguez, con el respaldo del Ministro de Salud, Carlos Alvarado, bajo la supervisión de la autoridad única, Yosmary Lombano.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

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