Girardot fortalece salud pública con certificación de 100 expendedores de alimentos

CIUDAD MCY.- Un total de 100 certificados de Manipulación de Alimentos recibieron los expendedores de la economía social en el municipio Girardot como parte de un plan integral de formación y salud pública ejecutado por la Dirección de Economía Social municipal correspondiente al balance del primer trimestre, el cual combinó labores de regularización, formación y saneamiento para fortalecer el sector comercial en el casco central y los alrededores de la Gran Maracay.

En ese sentido, la directora del área, Susana García, mencionó que se concretó con éxito el taller «Si cuido de ti, cuidamos de todos» en las instalaciones del Gimnasio Vertical, donde 62 expendedores registrados en una jornada previa de caracterización recibieron capacitación técnica.

La funcionaria señaló que estas acciones de formación se complementan con una agenda de fiscalización que reportó ocho inspecciones semanales para verificar el reordenamiento, la recuperación y la higienización de los espacios laborales.

De igual forma, comentó que se realizaron recorridos de control en los mercados Alivio 1 y Alivio 2 para asegurar que el ejercicio comercial se desarrolle bajo las normativas vigentes de convivencia y salubridad.

En cuanto a la infraestructura, se cumplió la tercera fase del abordaje en el Mercado de Frutas y Hortalizas del Boulevard de Maracay mediante jornadas de demarcación y reuniones estratégicas con los comerciantes.

De igual forma, a través del programa «Por amor a Maracay, yo me sumo», se efectuaron operativos de limpieza profunda y salubridad tanto en el mencionado mercado como en la Plaza de Campo Alegre para garantizar condiciones óptimas de venta al público.

Finalmente, el balance trimestral cerró con la organización de la Expo Feria del Pescado en la Redoma del Avión, donde participaron 38 expendedores de diversos rubros.

La oficina municipal mantuvo además un flujo de atención diaria para nuevos comerciantes y concluyó el periodo con recorridos de supervisión en la zona periférica de la ciudad para asegurar el cumplimiento de las normas de convivencia y comercio.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA