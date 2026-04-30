Minec Aragua fiscaliza movilización de productos forestales y sustancias peligrosas

La jornada de trabajo se desarrolló con total éxito en el Peaje de Palo Negro de la ciudad de Maracay

CIUDAD MCY .- En el marco del Plan Nacional de Fiscalización, una comisión de la Unidad de Fiscalización y Control de Impactos Ambientales del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo (Minec) en el estado Aragua, realizó un operativo de control en el Peaje de Palo Negro con el fin de garantizar el estricto cumplimiento de las normativas de Calidad Ambiental y Patrimonio Forestal.

Durante la jornada, los funcionarios procedieron a la inspección de 12 vehículos de carga, realizando una verificación exhaustiva de guías de circulación, facturas y planes de contingencia. Estas acciones buscan asegurar que el traslado de productos forestales, minerales y sustancias peligrosas se realice bajo los parámetros legales establecidos.

Finalmente, este operativo contó con la participación estratégica de la División de Vigilancia de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Bolivariana (DVTT) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), reafirmando la articulación de los cuerpos de seguridad del Estado en la protección de nuestra biodiversidad y el manejo responsable de los recursos naturales.

En cumplimiento de las políticas de preservación ambiental impulsadas por el Gobierno Bolivariano, el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo continúa desplegado en el territorio aragüeño para optimizar las capacidades operativas y proteger nuestros ecosistemas.

Esta acción ratifica nuestro compromiso con la construcción del modelo ecosocialista, asegurando que cada actividad económica se desarrolle en armonía con la normativa ambiental vigente.

PRENSA ECOSOCIALISMO ARAGUA

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