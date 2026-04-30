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Desarrollan charla contra el maltrato infantil en la UEE «JM Álvarez Jaramillo» de Aragua

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PorRafael Velásquez

Abr 30, 2026

CIUDAD MCY.- En el contexto del Día Internacional de la Lucha Contra el Maltrato Infantil, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) subdelegación La Victoria del estado Aragua, impartieron una charla educativa dirigida a los niños, niñas, docentes, padres y representantes de la Unidad Educativa Estadal J.M Álvarez Jaramillo, ubicada en la entidad aragueña.

La actividad educativa estuvo encabezada por la jefa de la referida subdelegación policial, comisaria Jenny García, quien destacó la importancia de inculcar los valores desde el hogar en el convivir diario de los infantes.

García indicó que la comunicación y el respeto juegan un papel preponderante en la no violencia infantil. “En los hogares en los que haya violencia, los niños o niñas crecerán psicológicamente violentos. En este sentido lo correcto es tomar cartas en el asunto de inmediato, y para ello debe haber una fluida comunicación”, sostuvo.

La directora del plantel, Diana Mentado, agradeció a los funcionarios del Cicpc por la productiva y dinámica actividad. Resaltó lo valioso de mantener una excelente relación, con valores, en los hogares y colegios para una mejor formación, sin violencia, en los niños y niñas.

 

FUENTE: VTV

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