Jornada de mantenimiento abordó 900 metros de calzada en Tovar

El operativo contribuyó a mantener la esencia y la estética del pueblo alemán ubicado en Aragua

CIUDAD MCY.- Con el propósito de construir ciudades humanas para el buen vivir, desde el municipio Tovar, la cuadrilla de la Alcaldía se desplegó con el objetivo de realizar una exhaustiva jornada de mantenimiento integral que atendió 900 metros de calzada.

El equipo, con las herramientas necesarias, inició la jornada en la cercanía de la Alcaldía del municipio y se movilizó por la vialidad hasta llegar al hotel Rancho Alpino.

Durante este despliegue de mantenimiento, se realizaron labores de eliminación de maleza, despeje de obstáculos, recolección de desechos sólidos y vegetales, brindando así vías óptimas para el seguro desplazamiento peatonal y vehicular.

El operativo logró embellecer 900 metros del sector El Calvario, acción que contribuyó a mantener la esencia y la estética del pueblo alemán ubicado en Aragua.

Esta jornada se enmarca con la Segunda Transformación (2T), del Plan de la Patria y el Plan de Aragueñidad impulsado por la vocera de la Aragueñidad, Joana Sánchez en una estrategia para crear espacios seguros y aseados para el bienestar de los aragüeños.

IRENE RODRÍGUEZ | CIUDAD MCY

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