Instalarán Gobierno Nacional Estudiantil con la juventud venezolana en Miraflores

Ciudad MCY.-“Vamos a instalar el lunes (24 de noviembre), con los poderosos movimientos estudiantiles universitario y liceísta, el Gobierno Estudiantil de Venezuela en todo el territorio nacional, un Gobierno Nacional Estudiantil que va a tener su silla en el Consejo de Ministros, permanente, de la República Bolivariana de Venezuela”, anunció el presidente Nicolás Maduro Moros.

Explicó que este Gobierno del Poder Estudiantil permitirá que la juventud venezolana articule el organigrama y las agendas para que funcionen los programas aprobados en los congresos constituyentes, y sean debatidos semanalmente en el Consejo de Ministros y de Vicepresidentes y Vicepresidenta Ejecutiva para su ejecución.

“Siempre he soñado con tener un Gobierno Nacional Estudiantil, y creo que llegó la hora y nace con el poder estudiantil de base, con el poder constituyente que refunda, que renueva, que crea, que cambia, que fortalece y que le da el poder a quien lo tiene que tener”, resaltó el jefe de Estado.

“¡Este próximo lunes será de Gobierno del Poder Estudiantil y Juvenil. Vamos a instalarlo!”, reiteró desde Miraflores, donde recibió la multitudinaria marcha de la juventud estudiantil que recorrió Caracas por el Día del Estudiante Venezolano, y en el que los líderes y lideresas de las universidades y liceos entregaron las propuestas y el balance de resultados de los congresos constituyentes de ambos sectores.

Junto a los ministros para la educación, Héctor Rodríguez, y de la Juventud, Sergio Lotartaro, el mandatario nacional instruyó a las autoridades a organizar todo lo concerniente a esta iniciativa, que arrancará este lunes 24 de noviembre, a partir de las 2:00 pm, tras la convocatoria realizada.

Poder de la gente

Aseveró que el poder en Venezuela no puede ser de los apellidos ni de la oligarquía ni de ninguna élite. “Muchachos, muchachas, apréndanse eso, el poder tiene que ser del hombre y la mujer de a pie, de la gente que trabaja, que estudia, que lucha, es Poder para el Pueblo”.

Dijo que, en esencia, una verdadera revolución sea en América Latina, el Caribe o Europa, puede medirse si los gobiernos de las naciones le dan al pueblo la posibilidad de desarrollar su poder en todo ámbito.

“Si el pueblo tiene más poder o no, más poder de la educación, más poder del conocimiento, más poder económico, más poder político, o, sencillamente, si dicen ser progresistas pero no le dan ningún poder al pueblo y llegan a los Palacios presidenciales sólo para dar buenos discursos y no pasa nada en los países, y pasan cuatro años se van y llega el fascismo, llega Pinochet y llega la derecha al poder; no me estoy refiriendo a ningún país, sólo son reflexiones que hago, pero al que le cae le chupa, decíamos antes”, resumió el mandatario venezolano.

