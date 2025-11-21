Héctor Rodríguez: Consulta Popular promueve interés de los ciudadanos en trabajar por su comunidad

Ciudad MCY.- El vicepresidente Sectorial para el Socialismo Social y Territorial, Héctor Rodríguez, aseguró este viernes que con cada consulta popular crece el interés de los ciudadanos por participar en este «proceso de democracia directa» en el que las comunidades reciben recursos del Estado para la ejecución de proyectos propuestos y electos de forma colectiva.

“Tenemos los que van a votar por convicción y los que votan porque les resuelvan sus problemas y cada vez son más y más los que participan, dijo de la comuna Simón Bolívar en la parroquia 23 de Enero de Caracas.

Agregó que para que la democracia protagónica se dé, es necesario estar muy organizados en la comuna y «ganar la batalla cultural» en referencia a la guerra cognitiva contra Venezuela.

Rodríguez ha reiterado desde el inicio de las consultas que es necesario que todo el mundo gobierne, comunas, Gobierno, alcaldías, “pero desde la mirada del país (…) La Consulta Popular Nacional es fundamental para lograr este objetivo”.

Desde esa comuna, donde hacen vida 21 consejos comunales, afirmó que la mayor tarea de la militancia revolucionaria es que los más de 30 millones de venezolanos crean en este método de gobierno popular.

Por su parte la vocera de la comunidad, Olga Mendoza, destacó que el proceso de la Consulta Popular Nacional, es un proceso inédito que solo es posible en Revolución.

“Vamos hacer el proceso de votación porque es un proceso que no se ve en otro país, tenemos la oportunidad de ser escuchados estos procesos harán más óptima la vida en las comunidades. Esto solo es posible con la voluntad política y veremos una participación masiva”, dijo.

Este domingo 23 de noviembre se realizará en todo el país la cuarta Consulta Popular Nacional, un ejercicio de democracia directa que permite a las comunidades priorizar y decidir los proyectos que consideran más urgentes para sus territorios y donde participarán las 5.336 Comunas y Circuitos Comunales en 8.230 centros de votación para elegir 36.574 proyectos.

Prensa Vicepresidencia Social | FOTO

Prensa Vicepresidencia Social