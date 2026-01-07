Ciudad MCY

Insumos para pacientes renales llegan al país tras almacén destruido por agresión de EEUU

PorBeatriz Guilarte

Ene 7, 2026

CIUDAD MCY.- Un primer cargamento de insumos médicos para garantizar la atención de pacientes renales llegó al país este miércoles, tras la destrucción de un almacén por la agresión militar de Estados Unidos al territorio venezolano el 3 de enero pasado.

El material fue recibido en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, estado La Guaira y de acuerdo con una circular, las autoridades informaron que estos insumos permitirá asegurar la continuidad del tratamiento de diálisis a más de 9.000 pacientes.

El Gobierno destacó que esta reposición se realizó en un corto lapso, como parte de los protocolos de contingencia para proteger la atención médica prioritaria y responder ante situaciones que afecten la red asistencial.

Asimismo, el Ejecutivo nacional ratifica su compromiso con la defensa de los derechos del pueblo frente a las agresiones estadounidenses, que buscan  desestabilizar el sistema público de salud y la soberanía.

La nota resalta que el poder popular reiteró su respaldo a las medidas adoptadas para garantizar la vida de los pacientes y exigieron la liberación inmediata del presidente de la República, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores, secuestrados en la acción armada de EE. UU. del sábado.

AVN  |  FOTO : REFERENCIAL

