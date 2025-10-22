INTT activa operativos especiales de trámites vehiculares

CIUDAD MCY.- Con el fin de llevar la burocracia al terreno y eliminar barreras para los ciudadanos, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) activará jornadas especiales de atención en diversas regiones de Venezuela del 22 al 26 de octubre. Estas operativos, enmarcados en la política de atención directa al pueblo, buscan fortalecer los lazos con las comunidades mediante trámites vehiculares accesibles en espacios locales, en alianza con alcaldías, comunas y el Poder Popular.

El despliegue responde al compromiso institucional de hacer más eficiente y cercana la gestión de servicios como renovaciones de licencias, revisiones técnicas y permisos vehiculares. En un ambiente de respeto e inclusión, el INTT invita a la población a aprovechar estas instancias para resolver sus necesidades sin desplazamientos innecesarios, reafirmando su rol en el fortalecimiento del transporte terrestre nacional.

A continuación, el cronograma detallado de los puntos de atención habilitados:

22 de octubre:

Estado Zulia, municipio La Cañada de Urdaneta: Instalaciones del PSUV, sector La Paz.

Estado Zulia, municipio Maracaibo: Muelle Libertador, avenida 5 del Manzanillo, a 15 metros de la Plaza de Las Banderas. 23 de octubre: Estado Zulia, municipio Maracaibo: Muelle del Lago, avenida principal San Francisco.

Estado Guárico, municipio Leonardo Infante: Caserío Espino, Valle de la Pascua.

Estado Guárico, municipio José Tadeo Monagas: Calle Vuelvan Caras, sede PDVSA, Altagracia de Orituco.

Estado Sucre, municipio Sucre: Cámara Municipal de Cariaco.

Estado Mérida, municipio Obispo Ramos de Lora: Sector 13 de Abril, El Vigía.

Estado Falcón, municipio Píritu: Comunidad de Araguan, carretera nacional Moro-Coro, Escuela Primaria Asnolda Margarita Capielo, San José de la Costa 24 de octubre: Estado Anzoátegui, municipio Anaco: Tercera calle del sector La Florida, Unidad Educativa Agustín Codazzi.

Estado Lara, municipio Palavecino: Avenida Intercomunal, sede de la Farmacia San Ignacio, El Placer.

Estado Falcón, municipio Mauroa: Casa comunal, comunidad El Palmar, calle principal, Mene Mauroa.

26 de octubre:

Estado Anzoátegui, municipio Pedro María Freites: Centro Cívico de la comunidad indígena Bajo Hongo.

Estado Aragua, municipio San Sebastián: Tribunal Supremo de Justicia, sector Lourdes, calle Gruta, San Casimiro. Estas jornadas no solo facilitan el acceso oportuno a los servicios, sino que también promueven la participación comunitaria en la gestión pública. El INTT reitera que los operativos se realizarán con todos los protocolos de bioseguridad y eficiencia operativa, invitando a los usuarios a llevar sus documentos completos para agilizar los procesos.

Para más información o consultas adicionales, los ciudadanos pueden contactar al INTT a través de sus canales oficiales. ¡El servicio público al alcance de tu mano, en tu comunidad!

FUENTES MEDIOS NACIONALES | FOTOS CORTESÍA