Parlamento ruso ratificó Tratado de Asociación Estratégica con Venezuela

CIUDAD MCY.- Luego de haber sido ratificado por la Duma de Estado (Cámara Baja del Parlamento ruso), este 22 de octubre el documento fue aprobado también por el Consejo de la Federación (Cámara Alta).

El acuerdo amplía la cooperación entre ambos países en los ámbitos político y económico. El texto quedó así:

Las partes se oponen firmemente a las medidas coercitivas y restrictivas unilaterales, que constituyen una violación de la Carta de la ONU y otras normas y principios generalmente reconocidos del derecho internacional.

También colaboran en la lucha contra el legado del período colonial y la falsificación de la historia del colonialismo, así como para denunciar el racismo, el genocidio y otros crímenes.

Cooperan en cuestiones relacionadas con el control de armamentos, el desarme y la no proliferación, contribuyendo a garantizar la estabilidad internacional y la seguridad igualitaria e indivisible para todos los Estados sin excepción.

El documento fue impulsado el 7 de mayo de 2025, al término de las negociaciones entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y el presidente venezolano, Nicolás Maduro, en Moscú.

