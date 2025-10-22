Ciudad MCY

Comunicación Patria

Venezuela

Parlamento ruso ratificó Tratado de Asociación Estratégica con Venezuela

Foto del avatar

PorBeatriz Guilarte

Oct 22, 2025

CIUDAD MCY.- Luego de haber sido ratificado por la Duma de Estado (Cámara Baja del Parlamento ruso), este 22 de octubre el documento fue aprobado también por el Consejo de la Federación (Cámara Alta).

El acuerdo amplía la cooperación entre ambos países en los ámbitos político y económico. El texto quedó así:

Las partes se oponen firmemente a las medidas coercitivas y restrictivas unilaterales, que constituyen una violación de la Carta de la ONU y otras normas y principios generalmente reconocidos del derecho internacional.

También colaboran en la lucha contra el legado del período colonial y la falsificación de la historia del colonialismo, así como para denunciar el racismo, el genocidio y otros crímenes.

Cooperan en cuestiones relacionadas con el control de armamentos, el desarme y la no proliferación, contribuyendo a garantizar la estabilidad internacional y la seguridad igualitaria e indivisible para todos los Estados sin excepción.

El documento fue impulsado el 7 de mayo de 2025, al término de las negociaciones entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y el presidente venezolano, Nicolás Maduro, en Moscú.

EL FOCO  |  FOTO CORTESÍA

Foto del avatar

Por Beatriz Guilarte

Noticias Destacadas

Aragua

Realizan actualización y certificación de los círculos de abuelos de Ribas

22 de octubre de 2025 Milexis Pino
Aragua

HCM realizó campaña de concientización sobre cáncer de mama

22 de octubre de 2025 Milexis Pino
Deportes

Inaugurada cancha de usos múltiples en la Comuna Villas del Caracol

22 de octubre de 2025 Beatriz Guilarte
Deportes

Irda realiza reunión estratégica con la misión deportiva cubana en Venezuela de cara a los JDNJ 2026

22 de octubre de 2025 Beatriz Guilarte