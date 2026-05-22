Jarrod Agen, asesor energético de Trump, confirma que «Venezuela alcanza producción récord de petróleo»

El director ejecutivo del Consejo Nacional de Dominio Energético de Estados Unidos también anunció que están «abriendo nuevas vías de expansión en Alaska y en Nuevo México»

CIUDAD MCY.-El director ejecutivo del Consejo Nacional de Dominio Energético de Estados Unidos (National Energy Dominance Council), Jarrod Agen, confirmó que Venezuela está alcanzando una producción récord, y todo eso está llegando a EE. UU.».

En este sentido, anunció la apertura y expansión de las operaciones de extracción de hidrocarburos en territorio venezolano, asegurando que los flujos de crudo resultantes son despachados de manera directa hacia el mercado estadounidense.

El alto funcionario detalló los planes de incremento de suministro que ejecuta la administración del presidente Donald Trump para transformar la dinámica de producción interna y externa, haciendo mención explícita a sus recientes evaluaciones en la nación caribeña.

Asimismo, Agen vinculó la estrategia de diversificación y apertura de fuentes de suministro con las proyecciones de estabilización de los mercados globales a mediano plazo, supeditadas al restablecimiento pleno de los canales de tránsito marítimo internacional.

Las declaraciones del funcionario norteamericano coinciden con una fase de reajuste en la política energética bilateral, orientada a captar mayores volúmenes de crudo pesado para el sistema de refinación estadounidense e impulsar la actividad de producción en la región.

FUENTE: GLOBOVISION

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