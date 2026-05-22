Venezuela y Suiza evalúan mecanismos para fortalecer el intercambio económico

El viceministro para las Américas, Oliver Blanco, sostuvo encuentros en Berna con altos diplomáticos suizos para revisar la agenda de cooperación bilateral y los temas de interés común

CIUDAD MCY.- El viceministro para las Américas, Oliver Blanco, arribó este jueves a la Confederación Suiza con el objetivo de desarrollar una agenda de trabajo estratégica orientada a fortalecer el intercambio económico y la cooperación binacional.

Durante la jornada oficial, Blanco sostuvo mesas de trabajo en Berna con el secretario de Estado suizo, Alexandre Fasel, y con el secretario adjunto para las Américas de ese país, François Voeffray Peyro.

En las reuniones se discutieron mecanismos concretos para dinamizar las relaciones diplomáticas y comerciales entre ambas naciones.

FUENTE: GLOBOVISION

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