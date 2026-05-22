Vicepresidenta sectorial Isabel Iturria: Venezuela cuenta con 2 laboratorios móviles de bioseguridad

La alta funcionaria clausuró los II Ejercicios Ruso-Venezolanos de Equipos de Respuesta Rápida ante Emergencias Sanitarias y Epidemiológicas

CIUDAD MCY.- Con el objetivo de fortalecer la soberanía científica del país, la vicepresidenta sectorial de Salud, Ecosocialismo, Ciencia y Tecnología, doctora Isabel Iturria, informó sobre la dotación de dos equipos de laboratorios móviles de bioseguridad nivel 3.

Cabe destacar que este hecho es un hito alcanzado gracias a los lazos de cooperación bilateral y el apoyo de la Federación de Rusia.

Durante la clausura de los II Ejercicios Ruso-Venezolanos de Equipos de Respuesta Rápida ante Emergencias Sanitarias y Epidemiológicas, la Dra. Iturria recordó la profunda solidaridad de la nación euroasiática en momentos críticos como la pandemia de la COVID-19. Al respecto, enfatizó que se trata de «una donación extraordinaria del gobierno y el pueblo ruso, solidarios con Venezuela, solidarios con la paz, con la salud y con la vida que seguimos construyendo entre todos y todas».

La vicepresidenta sectorial enalteció la ocasión y manifestó que se vivió un «extraordinario momento de formación en el que los equipos del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) y los equipos del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel se cohesionaron para hacer la práctica, la puesta en marcha, el desarmado y abordar las situaciones epidemiológicas especiales, cada uno desde su perspectiva y su formación, trabajando en un solo equipo para tener ya disponible en Venezuela estos dos equipos móviles de bioseguridad nivel 3».

Asimismo, la Dra. Iturria destacó la labor que realiza el sector científico nacional frente a las agresiones externas, «una vez más estamos demostrando aquí cómo, en medio de las dificultades, cómo en medio del bloqueo, cómo después de un bombardeo que incluso afectó las instalaciones de estos espacios de paz, de investigación y de naturaleza donde nos encontramos, podemos seguir avanzando, podemos seguir construyendo lazos de paz y podemos ir a la ofensiva de la vida».

Finalmente, expresó su agradecimiento a la delegación rusa en Venezuela, especialmente al embajador Serguéi Mélik-Bagdasárov, así como a todo el equipo humano que ha hecho posible el funcionamiento de estos laboratorios y que acompañó el desarrollo de toda la actividad.

FUENTE: GLOBOVISION

FOTO: CORTESÍA