Daniella Cabello: Turismo se consolida como plataforma económica transversal en Venezuela

La ministra indicó que esta industria abarca tanto a corporaciones como a emprendedores, artesanos y productores locales, lo que genera actividad económica en regiones alejadas de los centros industriales

CIUDAD MCY.-Durante la apertura de la Expo Fedeindustria 2026, la ministra para el Turismo, Daniella Cabello, expuso sobre «El turismo como motor de la economía», donde planteó que este sector pasó de ser una actividad recreativa a una plataforma económica transversal para el país.

En su intervención, Cabello señaló que el turismo impulsa cadenas de valor que integran al transporte, la gastronomía, el comercio, la construcción, la tecnología y los servicios financieros. Asimismo, indicó que esta industria abarca tanto a corporaciones como a emprendedores, artesanos y productores locales, lo que genera actividad económica en regiones alejadas de los centros industriales.

La ministra expuso un análisis sobre el entorno global y local, y explicó que el mercado internacional transitó del turismo de masas hacia el turismo basado en experiencias. En ese marco, refirió que el país posee condiciones para competir debido a su diversidad territorial.

Al respecto, mencionó sectores en crecimiento dentro del territorio venezolano, tales como el turismo de aventura, el de bienestar y el ecoturismo orientado al avistamiento de aves. Sobre este último, especificó que corresponde a un segmento internacional que ubica al país en los puestos principales de los registros globales por su cantidad de especies y la existencia de fauna endémica.

Respecto a temas como infraestructura, financiamiento y conectividad, la funcionaria manifestó que el sector empresarial puede asumir estas limitaciones como áreas de inversión y desarrollo de proyectos. Añadió que la gestión turística requiere de la participación del sector público y del sector privado, por lo que propuso establecer alianzas que incorporen a la industria en la planificación de la conectividad aérea.

En ese sentido, hizo mención a la ubicación geográfica de Venezuela en Sudamérica y su proximidad con el Caribe, y afirmó que la apertura de rutas aéreas incide en el ingreso de divisas, el intercambio comercial y el consumo en las localidades receptoras.

Por otra parte, expresó que el turismo influye en la proyección del país hacia el exterior. Afirmó que los visitantes internacionales que recorren las regiones andina, caribeña o amazónica actúan como difusores de su experiencia, lo que contrasta con las opiniones del extranjero.

Cabello finalizó su exposición señalando que la actividad turística depende de las condiciones de confianza y seguridad, y convocó a los empresarios de Fedeindustria a mantener las inversiones en el territorio nacional aprovechando los recursos naturales disponibles.

FUENTE: GLOBOVISION

FOTO: CORTESÍA