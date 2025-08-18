Jefe de Estado: Bolivia sabe que cuenta con el pueblo revolucionario de Venezuela

Ciudad MCY.-“Bolivia recobrará su camino con unión, más temprano que tarde, y el pueblo de Bolivia sabe que cuenta con el pueblo revolucionario de Venezuela para todos los caminos de resistencia y de emancipación futura”, expresó este lunes el presidente constitucional de la República Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, al celebrar el bicentenario de la llegada victoriosa de El Libertador Simón Bolívar a La Paz.

“Siempre Venezuela estará al lado de Bolivia, del hombre y de la mujer de a pie, por siempre y para siempre; por los derechos del pueblo de Bolivia y por los derechos de Bolivia al mar, por ejemplo, la lucha por el derecho a recobrar su mar, que Bolívar le dejó completico, con su mapa al Pacífico”, expresó gráficamente, desde el Teatro Teresa Carreño, donde lidera una jornada de trabajo con las autoridades electas de gobernaciones y alcaldías del Gran Polo Patriótico.

Explicó a los presentes que la agenda bicentenaria hay que conmemorarla siempre por todo lo alto para retomar la experiencia y lecciones de aquella República de Bolívar, que se fundó con ese nombre y que luego El Libertador renombró como Bolivia, un amor desenfrenado por la libertad.

“Nosotros llevamos el proyecto original de los Libertadores y Libertadoras”, aseveró, contundente. “Y en esta hora bicentenaria, donde resucitó el ideal de Bolívar de la mano de Chávez y se hizo revolución perpetua, para siempre, en este siglo 21: la Revolución Bolivariana, cristiana, humanista, socialista del siglo XXI”.

VTV