Presidente Maduro sostuvo reunión con gobernadores y alcaldes del GPPSB

Ciudad MCY.-Desde el Teatro Teresa Carreño, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, sostuvo una reunión con los gobernadores y alcaldes del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB), con el fin de fortalecer las líneas estratégicas a establecer en cada región del país para conformar el Estado Comunal.

En este sentido, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, explicó que esta reunión tiene como finalidad definir las líneas de acción de los próximos años, enfocadas en la Ley de las Siete Transformaciones (7T), de la mano con el Poder Popular.

Asimismo, destaca que entre las prioridades está la territorialización de la gestión de Gobierno y la consolidación del Estado Comunal. “Vamos a consolidar el Poder Popular, ya tenemos las instrucciones establecidas y tenemos el balance de la organización del partido en los Circuitos Comunales”.

Ante ello, indicó que los circuitos comunales deben ser el foco de todos los niveles de gobierno. «El pueblo tiene plena conciencia de lo que necesita en su comunidad y es aún mejor en la ejecución de proyectos».

Aunado a ello, hizo referencia a que el 11 y 12 de septiembre se realizará la plenaria del PSUV, de acuerdo a los planes aprobados en febrero de este año. Es importante destacar que la jornada también cuenta con la participación de los vicepresidentes del Partido Socialista Unido de Venezuela, enlaces y directores.

VTV