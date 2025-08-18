Cuadrantes de paz y Circuitos Comunales prioriza la 3T para una Venezuela inexpugnable

Ciudad MCY.-El presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, instó a los gobernadores y alcaldes de la Gran Polo Patriótico a priorizar la Tercera Transformación (3T) con el establecimiento de los Cuadrantes de Paz en los cinco mil 336 Circuitos Comunales, de manera que en cada uno haya un Cuadrante de Paz con todo su equipamiento, y junto a la Milicia Nacional Bolivariana, preparada, entrenada y armada, lograr que el territorio venezolano sea inexpugnable a las mafias, narcotraficantes, fascistas y criminales que atentan contra la paz y la soberanía de la nación.

“Para la capacidad de respuesta y defensa del territorio, del país, de norte a sur, de este a oeste, hacer de Venezuela un territorio inexpugnable a las bandas criminales, narcotraficantes y a los mercenarios fascistas que pudieran existir por ahí”, resumió durante su encuentro con las autoridades revolucionarias recién electas, en el complejo Cultural Teatro Teresa Carreño de Caracas.

“¿Cuál es la transformación que hoy puede y debe articular como prioridad de línea central el esfuerzo simultáneo de las Siete Transformaciones que están en desarrollo y avanzando?”, planteó en el encuentro, para responder que es la 3T, la tercera T, la cual es la garantía de la soberanía, la integridad territorial, la unión nacional y la paz y seguridad ciudadana.

Pidió a los gobernadores y alcaldes, así como a las autoridades del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), estudiar y debatir esta tercera transformación en el venidero Congreso del Comando Unificado de la Revolución Bolivariana, convocado para el 7 de octubre, y que estará dirigido por Jorge Rodríguez.

El presidente Maduro recordó que los Cuadrantes de Paz instalados en los Circuitos Comunales tendrán el objetivo de que la gente en las comunidades tenga tranquilidad y el pleno disfrute de sus espacios públicos y residenciales. Además, en este objetivo nacional, también se articulan las tres zonas binacionales con Colombia, para lo cual ordenó la activación de la zona número 1, en el lado venezolano.

El otro elemento clave de todo el Plan de Paz con la 3T es el despliegue de la capacidad en el territorio y por sectores de la Milicia Nacional Bolivariana. Recordó que esta institución de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) está conformada por la Milicia Territorial y los Cuerpos de combatientes.

Adelantó que esta semana activará un plan especial para garantizar la cobertura con más de cuatro millones 500 mil milicianos en todo el territorio nacional, para que sean preparados, activados y armados. “Además, seguirá avanzando el plan de activación de la Milicia Campesina con la nueva Unión Nacional Campesina Ezequiel Zamora y de las milicias obreras por los cuerpos de combatientes obreros en todas las fábricas y centros de trabajo del país”.

“Paz, tranquilidad, soberanía garantizada en el territorio”, concluyó.

VTV