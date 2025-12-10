Jefe de Estado firma Decreto para Protocolo Unificado de Exportaciones No Petroleras

Ciudad MCY.-El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, firmó el Decreto que establece el Protocolo Unificado para las Exportaciones No Petroleras, Postales y Actividades Conexas, con el propósito de impulsar la economía diversificada del país con productos agrícolas, pesqueros, comunales, entre otros sectores estratégicos.

Durante el Consejo Nacional de Economía Productiva, el jefe de Estado señaló que esta medida constituye un paso esencial para consolidar un Estado eficaz y eficiente en el ámbito económico. El nuevo instrumento busca ordenar y simplificar los procesos vinculados a las exportaciones, mediante la ampliación de las oportunidades para sectores distintos al petrolero.

En su intervención, el presidente Maduro destacó que el plan nacional de las Siete Transformaciones (7T) avanza hacia metas concretas para el primer trimestre de 2026. “En abril del 2026 se prevé contar con un sistema renovado de emprendimiento que abarque al sector industrial, con el objetivo de impulsar el crecimiento sostenido”, dijo.

Subrayó que la estrategia se orienta a fortalecer la producción nacional y a diversificar la economía, para garantizar que las exportaciones no petroleras se desarrollen bajo un esquema unificado que facilite la participación de distintos actores.

Con este decreto, el Gobierno nacional reafirma el compromiso con la modernización de los mecanismos económicos y la creación de condiciones para que el país continúe en la expansión de sus capacidades productivas, en línea con las transformaciones planteadas en las 7T.

VTV | FOTO CORTESÍA