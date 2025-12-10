Venezuela cierra un año de unión y cohesión junto a empresarios del país

Ciudad MCY.-Estamos cerrando un año, presidente Maduro, de unión y cohesión nacional junto a los distintos sectores, que incluyen a los empresarios del país. Unión que refleja el esfuerzo de sacar adelante a Venezuela”, expresó la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, durante el Consejo Nacional de Economía Productiva, donde también destacó el esfuerzo de todo el pueblo para avanzar ante los peores momentos de bloqueo económico.

Asimismo, la vicepresidenta añadió que esta unión productiva nacional es un desenlace positivo que a su vez ha permitido diversificar la producción nacional y, por ende, el crecimiento ininterrumpido de la economía del país durante los últimos trimestres. En este sentido, aseveró que «no hay un solo espacio productivo en Venezuela que no esté reflejando hoy crecimiento». Por eso felicita a los empresarios y trabajadores, dado que este logro se ha alcanzado mediante la unión de todos los sectores.

A propósito de la inscripción del joropo en la lista de Patrimonios Culturales Inmateriales de la Humanidad ante la Unesco, dijo: “Aquí hay un gran patrimonio de la humanidad, que son los venezolanos y las venezolanas de bien, que con esfuerzo han superado los peores momentos del bloqueo económico y que con gran sacrificio, junto a los trabajadores y las trabajadoras del país, a los movimientos sociales, han hecho de la unión productiva nacional un verdadero desenlace positivo para nuestra patria, que tiene a Venezuela liderando en distintos espacios con su crecimiento económico”.

