Leyes de Presupuesto y de Endeudamiento 2026 fueron aprobadas por la AN

Ciudad MCY.-La Asamblea Nacional (AN) sancionó en segunda discusión, con mayoría calificada, el Proyecto de Ley de Presupuesto para el Ejercicio Económico Financiero 2026 junto a la Ley Especial de Endeudamiento Anual para el Ejercicio Económico Financiero 2026, durante la sesión ordinaria del Parlamento, en la que quedó establecido el instrumento legal que regirá la política fiscal del próximo año.

El primer vicepresidente de la AN, Pedro Infante, destacó la aprobación en sus distintas partes, además de señalar que el instrumento legal queda sancionado para su aplicación en 2026. La votación reafirma el respaldo parlamentario a la planificación económica presentada por el Poder Ejecutivo.

En el debate, el diputado Jesús Farías subrayó el reconocimiento a la clase trabajadora. “A pesar del bloqueo y las dificultades, la economía venezolana muestra crecimiento sostenido desde 2022″, dijo.

“Este presupuesto aprobado está en sintonía con las necesidades del país y contempla inversiones para estimular la producción, fortalecer la paz y mejorar la calidad de vida del pueblo venezolano para el próximo año. Este instrumento se ajusta a la realidad nacional y proyecta un crecimiento consolidado, tal como lo reconocen organismos internacionales”, afirmó el diputado Jesús Faría.

Es importante destacar que el presupuesto aprobado para el 2026 es de cinco billones 22 mil 968 millones 785 mil 870 bolívares (Bs.5.022.968.785.870,00), cifra que servirá de base para la ejecución de programas sociales, proyectos de inversión y políticas públicas en el próximo ejercicio económico.

