Sector transporte se incorpora como motor número 14 en Agenda Económica Bolivariana

Ciudad MCY.-El Consejo Nacional de Economía creará e incorporará al sector transporte como motor número 14 de la Agenda Económica Bolivariana para su desarrollo pleno, nacional e internacional, anunció el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros.

“Yo creo, le dije a la vicepresidenta Ejecutiva, que el transporte es un sector específico y ha demostrado la vitalidad que tiene nacionalmente el transporte terrestre, aéreo, tanto de carga como comercial, de pasajeros, nacional, internacional. Impresionante la respuesta del sector transporte para respaldar lo que son los derechos de comunicación y conectividad y el desarrollo turístico nacional”, expuso el jefe de Estado durante la sesión del Consejo Nacional de Economía Productiva con empresarios públicos y privados en Caracas.

Comentó que el Gobierno nacional ha estado de manera permanente en el trabajo, junto a los integrantes del Consejo Nacional de Economía, de los actuales 13 motores; cada uno de ellos, y de manera particular y especial, ha logrado remontar la cuesta para lograr su camino de articulación y crecimiento, de inversión virtuosa y funcionamiento.

El presidente Maduro felicitó al ministro de Transporte, M/G Ramón Velázquez Araguayán, tras la exposición 2025 en Caracas, que fue visitada por más de 350 mil ciudadanos y ciudadanos y que demostró el poder y la potencialidad inmensa que tiene todo este sector privado y público en una alianza productiva sin parangón.

Sobre estas potencialidades del transporte acuático, marítimo, fluvial, terrestre y aéreo, remarcó que ha logrado números impresionantes y motivantes. “Sobre todo, si nosotros analizamos el contexto histórico de los últimos años, tanto a nivel geopolítico, geoeconómico, como a nivel hemisférico y nacional, siempre hay que tener claro qué camino estamos transitando y cuáles retos, dificultades y oportunidades afrontamos”, reflexionó.

.Gran consenso por la economía

Recordó que, ante la persecución y el bloqueo económico, se ha alcanzado a lo largo de los años el gran consenso de poner la economía como agenda de interés nacional y de trabajo constructivo, al separar y alejar al sector económico del país de cualquier diatriba política, electoral y de complicaciones derivadas.

Todas estas variables, confirmó, están presentes en los escenarios que se trabajan como país, gracias al consenso central del Consejo Nacional de Economía, que ha puesto una agenda país de desarrollo económico de ganar-ganar.

“Así que el sector transporte se incorpora como nuevo motor que debe integrarse plenamente al plan de la Agenda Económica Bolivariana desde el año 2026 en adelante”, concluyó Maduro

VTV| FOTO CORTESÍA