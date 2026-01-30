Ciudad MCY

Jorge Rodríguez entrega Ley de Hidrocarburos a la presidenta encargada Delcy Rodríguez para su promulgación

PorRafael Velásquez

Ene 29, 2026

CIUDAD MCY.- En un acto frente al Palacio de Miraflores, el jefe del Poder Legislativo, Jorge Rodríguez, hizo entrega formal del texto de la Reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos a la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez. El máximo representante de la Asamblea Nacional destacó que el documento fue sancionado con carácter de urgencia y por unanimidad, lo que demuestra el compromiso de todas las fuerzas políticas del país con la defensa de los recursos estratégicos y la estabilidad económica nacional.

Durante la ceremonia, Jorge Rodríguez enfatizó que la entrega de esta normativa representa la culminación de un proceso democrático de consulta popular y el inicio de una nueva era económica. «Entregamos esta ley a las mejores manos», afirmó el diputado al momento de poner el instrumento jurídico a disposición de la Presidenta Encargada, subrayando que el respaldo unánime del Parlamento otorga una solidez política indiscutible a esta reforma, clave para transitar hacia la etapa de crecimiento sostenido y prosperidad que el país reclama.

Rodríguez señaló que esta nueva normativa es el resultado de un intenso proceso de consulta popular en todo el territorio nacional, donde se recibieron y procesaron más de 120 propuestas del pueblo organizado. Aseguró que la ley tiene una proyección de más de un siglo, diseñada para proteger el futuro de las próximas generaciones y recuperar la prosperidad que merece la familia venezolana.

