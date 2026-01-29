AN sanciona por unanimidad Reforma de Ley Orgánica de Hidrocarburos

CIUDAD MCY.-Diputados a la Asamblea Nacional (AN) aprueban por unanimidad en segunda discusión la Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 106 del Reglamento Interno y de Debates del Parlamento.

En ese sentido, tomó el derecho de palabra el diputado Orlando Camacho, presidente de la Comisión de Energía y Petróleo, quien destacó que recibieron 120 propuestas de trabajadores y diversos sectores del país, orientadas a fortalecer el desarrollo de la industria petrolera nacional.

“Hemos venido dando un debate, primero fuimos hacia donde están los trabajadores, donde está el hecho económico, un espacio donde sentimos la energía, el amor y la pasión de los trabajadores en función de desarrollar sus máximas capacidades”, indicó.

Igualmente, resaltó que el día de hoy se llevó a cabo una reunión de la Comisión de Energía de Petróleo, una comisión extraordinaria, donde los 34 artículos fueron sometidos a consideración y fueron aprobados por todos los diputados y diputadas que participan en la comisión.

Por su parte, el diputado Antonio Ecarri, señaló que “hoy tenemos la oportunidad histórica de debatir sobre el hecho más importante que a los venezolanos nos puede tocar, es el hecho del petróleo, es el hecho más importante y trascendente de nuestra historia, es decir la sesión de hoy es histórica”.

El presidente de la AN, Jorge Rodríguez, aprovechó la oportunidad para enviarle una carta a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, donde le remite esta Ley sancionada por unanimidad, de conformidad con lo consagrado en el artículo 213 de la Constitución.

Vale acotar, que esta ley tiene como objetivo transversal, defender la soberanía económica y política de la República Bolivariana de Venezuela, donde fueron leídos artículo por artículo durante dicha sesión.

En el texto quedó claro que se persigue el fortalecimiento de la industria nacional mediante la actualización de los esquemas de participación, donde destaca la modificación del artículo 23, que permite la ejecución de actividades primarias a través del Ejecutivo Nacional o de empresas mixtas con control estatal y la incorporación de empresas privadas domiciliadas en la República, bajo contratos específicos con empresas del Estado.

IMPUESTOS

La reforma establece, en su artículo 8, los mecanismos modernos para la resolución de controversias, mediante tribunales competentes o arbitraje, con el fin de brindar una seguridad jurídica sólida que atraiga inversiones estratégicas.

Igualmente, garantiza el equilibrio económico financiero para proteger los proyectos ante posibles cambios regulatorios o fiscales.

En el aspecto tributario, la ley fija, en su artículo 51, una regalía de hasta 30 %, y crea el Impuesto Integrado de Hidrocarburos con una alícuota de hasta 15 % sobre los ingresos brutos.

La ley elimina otras cargas, como el Impuesto a los Grandes Patrimonios y contribuciones especiales, para dinamizar el flujo de caja de las operadoras y asegurar la rentabilidad social del crudo venezolano.

La reforma también otorga facultades al ministerio, con competencia en la materia, para autorizar a las empresas operadoras la comercialización directa de cuotas de producción, según lo previsto en los artículos 68 y 69, con el fin de garantizar precios competitivos y el suministro interno para el pueblo venezolano.

