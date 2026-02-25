Recuperan operatividad de pozo profundo de Residencias Santa Cruz

CIUDAD MCY .-Luego de diversas labores técnicas y de mantenimiento el alcalde de la localidad Tony García, realizó la reactivación del pozo profundo de Residencias Santa Cruz, asegurando la distribución y servicio eficiente para toda la comunidad.

El acondicionamiento incluyó el mantenimiento, sustitución de equipos y embellecimiento, garantizando el acceso directo al servicio de agua potable para cientos de familias en el sector. Los trabajos consistieron en el desmontaje del equipo inoperativo, así como también el análisis de profundidad mediante video para observar las condiciones de la estructura interna y el nivel estático.

Asimismo, la sustitución del motor con capacidad de 30 HP y la bomba de 20 HP, mantenimiento en el tablero eléctrico y embellecimiento con pintura de las estructuras e iluminación, asegurando una mayor presión, eficiencia en la distribución, así como también espacios dignos y seguros para la zona.

Por su parte, el alcalde la localidad Tony García destacó en compañía de los vecinos de la zona, jefas de UBCh y de los Comités Bolivarianos de Base Integral.

“Desde la Comuna Sueños del Líder específicamente en el complejo habitacional Residencias Santa Cruz realizamos entrega a nuestros vecinos y vecinas el pozo de agua potable, es importante destacar que luego de diversos trabajos este es el quinto pozo en menos de quinces días reactivado; gracias al apoyo de la presidenta encargada Delcy Rodríguez y nuestra gobernadora Joana Sánchez garantizamos el derecho al agua a nuestros habitantes” indicó García.

Finalmente, el burgomaestre señaló que la agenda de trabajo no se detiene y el equipo técnico se encuentra desplegado en el pozo profundo del sector Los Mangos, donde han dado inicio con el desmontaje de los quipos de bombeo, fase fundamental para realizar el diagnóstico interno y determinar las acciones necesarias para su pronta reactivación.

PRENSA ALCALDÍA DE LAMAS

FOTO: PRENSA ALCALDÍA DE LAMAS

