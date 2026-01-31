Salud y servicios marcan agenda de rehabilitaciones en Lamas

La intervención del CDI “Luchadores por la Salud de Lamas”, la dotación de equipos médicos, el despliegue de jornadas sociales y obras en infraestructura sanitaria reflejan el trabajo articulado entre la gestión municipal y las comunidades

CIUDAD MCY.- La recuperación de espacios clave para la salud, el fortalecimiento de los servicios públicos y el despliegue sostenido de atención social definen la agenda de transformación que se afianza en el municipio José Ángel Lamas, como parte de las políticas orientadas al bienestar de la población.

Así lo informó el alcalde Tony García, quien destacó que estas acciones se ejecutan en el marco de la Segunda Transformación del Plan de las Siete Transformaciones (7T) , gracias al respaldo del presidente de la República, Nicolás Maduro; la presidenta encargada, Delcy Rodríguez; y la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, en articulación con los habitantes de la localidad.

INTERVENCIÓN CDI “LUCHADORES POR LA SALUD DE LAMAS”

El mandatario municipal detalló que actualmente se desarrollan trabajos de rehabilitación integral en el Centro de Diagnóstico Integral (CDI) “Luchadores por la Salud de Lamas”, uno de los principales centros asistenciales del municipio, donde se intervienen áreas estratégicas como emergencia adulta, observación, terapia intensiva y hospitalización, con el objetivo de optimizar la atención médica a la población.

Precisó que las labores incluyen la recuperación del sistema de climatización, el sistema de iluminación, así como trabajos de fachada y friso, garantizando espacios adecuados y funcionales tanto para los pacientes como para el personal de salud.

Como resultado de la Cuarta Consulta Popular Nacional 2025, impulsada junto al Poder Popular, el burgomaestre informó sobre la adquisición e instalación de un equipo móvil de rayos X y una digitalizadora, lo que permitirá fortalecer el servicio de radiología y ampliar la capacidad diagnóstica del centro.

“Este equipamiento viene a dar respuesta directa a nuestros habitantes y a mejorar la calidad del servicio de salud en el municipio”, afirmó García.

SERVICIO DIRECTO

En el ámbito social, la máxima autoridad municipal anunció la continuidad de los Sábados de Atención Social, un despliegue que abarca las 38 comunidades del municipio y que próximamente se desarrollará en el sector Los Manguitos, como parte de su cuarta edición.

El Alcalde explicó que estas jornadas, orientadas por las políticas sociales del Gobierno Bolivariano, ofrecen servicios de medicina general e interna, vacunación, desparasitación, entrega de medicamentos, así como atención nutricional, servicios alimentarios, barbería, Instituto de la Mujer y Registro Civil, entre otros.

García señaló que este programa ha permitido atender a más de 8 mil santacrucenses, con la entrega de más de 12 mil beneficios, tras haber visitado sectores como San Rafael, El Guaril y La Esperanza, consolidando un modelo de gobierno cercano y de atención directa a las comunidades más vulnerables.

AVANCES EN SERVICIOS PÚBLICOS

En materia de servicios públicos, el jefe del ejecutivo municipal informó sobre la rehabilitación del colector marginal Santa Cruz, ejecutada en alianza estratégica con el equipo de Hidrocentro, unión que permitió resolver una “problemática histórica” relacionada con las aguas servidas en el municipio.

Asimismo, indicó que, mediante se han rehabilitado colectores en sectores como Surupey, así como el colector principal de El Ganado y La Candelaria.

Ante las intervenciones desarrolladas, destacó los avances en la urbanización Corocito, actualmente declarada libre de aguas servidas, tras la reparación de colectores colapsados y la reactivación del sistema de rebombeo.

De igual forma, señaló que se ejecutaron trabajos en la urbanización La Capilla y que se mantiene un despliegue permanente con camiones Hidroyet, realizando labores de mantenimiento preventivo en las bocas de visita del sistema de aguas servidas de la jurisdicción.

El alcalde Tony García reiteró que estas acciones forman parte de una gestión articulada que apunta a la transformación integral de la municipalidad, con obras que impactan directamente en la salud, los servicios públicos y la protección social, a favor de todos los santacrucenses.

REINYMAR TOVAR

FOTOS: CORTESÍA