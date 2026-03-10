Omar López confirma a Eduardo Rodríguez como abridor ante República Dominicana

CIUDAD MCY.- El mánager de la selección venezolana, Omar López, confirmó que Eduardo Rodríguez será el abridor para el duelo contra República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol, previsto para este miércoles.

El anuncio llegó tras la victoria 4-0 sobre Nicaragua, que dejó a Venezuela con tres triunfos y el pase a cuartos de final. El juego definirá al líder invicto del Grupo D, ya que ambas selecciones llegan perfectas en esta ronda.

Un triunfo criollo evitaría medir fuerzas con Japón en la segunda fase y enfrentaría a Corea del Sur como posible rival.

Rodríguez no ha lanzado en el torneo desde el 4 de marzo, en un juego de preparación ante los Nacionales de Washington en West Palm Beach.

Allí trabajó dos entradas y permitió dos carreras por dos bases por bolas, un doble y un elevado de sacrificio.

FUENTE: AVN

FOTO: CORTESÍA