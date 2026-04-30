Jornadas de Recursos Humanos reunirán al sector productivo en Aragua

Durante dos días, especialistas y representantes empresariales abordarán temas clave como compensación, cultura organizacional, salud laboral y contexto económico

CIUDAD MCY.- El capital humano se posiciona nuevamente en el centro del debate industrial con la reactivación de las Jornadas de Recursos Humanos de la Cámara de Industriales del estado Aragua, un espacio que busca replantear cómo las organizaciones están gestionando a su personal en medio de un entorno cambiante.

Durante la rueda de prensa, voceros del gremio coincidieron en que el mayor desafío actual no radica únicamente en la operatividad de las empresas, sino en la capacidad de atraer, motivar y retener talento. En ese sentido, el presidente de la Cámara, Luis Larrovere, insistió en que la productividad depende directamente de las condiciones humanas dentro de las organizaciones.

El evento abordará la relación entre trabajadores, empresas y estado, así como la necesidad de generar acuerdos que permitan fortalecer la dinámica laboral. A esto se suma la incorporación de temas vinculados al bienestar emocional, considerado un factor determinante en el rendimiento de los equipos de trabajo.

TALENTO COMO EJE DE LA PRODUCTIVIDAD

En ese contexto, Larrovere precisó que las jornadas, previstas para el 7 y 8 de mayo, retoman un espacio que durante diez años estuvo inactivo, con el objetivo de alinear criterios entre quienes lideran la gestión de personal en las organizaciones. Explicó que la iniciativa surge del trabajo conjunto de las comisiones legales, de Recursos Humanos y de Seguridad y Salud Laboral, que identificaron la necesidad de construir un lenguaje común frente a los desafíos actuales.

“Necesitamos ponernos de acuerdo en cómo vamos a manejar a nuestra gente, cómo vamos a liderar equipos y cómo vamos a enfrentar los cambios que vienen para el país”, afirmó.

El dirigente gremial destacó que uno de los ejes centrales será el fortalecimiento del llamado “salario emocional”, al considerar que factores externos también inciden en el desempeño laboral.

En ese sentido, señaló que situaciones como las fallas en los servicios públicos impactan directamente en la cotidianidad del trabajador y, por ende, en su productividad.

“Tenemos que ver a la persona en su integralidad. Lo que ocurre fuera de la empresa también afecta lo que sucede dentro de ella”, agregó.

AGENDA PARA EL SECTOR EMPRESARIAL

Por su parte, la directora de la Cámara, María Auxiliadora Romero, informó que la décima novena edición de estas jornadas contará con una programación amplia que integrará aspectos económicos, sociales y legales, con la participación de especialistas provenientes de la región central del país.

Detalló que se abordarán temas como compensación, productividad, salud laboral y bienestar, dirigidos no solo a profesionales de recursos humanos, sino también a gerentes, personal administrativo y propietarios de empresas.

“El talento humano atraviesa todas las áreas de la organización, por lo que esta jornada está pensada para todos los niveles de decisión”, indicó.

Asimismo, resaltó la participación de empresas de Aragua, Caracas y Carabobo, consolidando el carácter regional del encuentro y ampliando las oportunidades de intercambio de experiencias.

NUEVOS ESCENARIOS ECONÓMICOS

En la misma línea, la gerente general de la Cámara, Eilyn Torres, explicó que la iniciativa busca preparar a las organizaciones frente a posibles escenarios de transformación económica, donde la formación y la actualización serán claves para la competitividad.

Precisó que el programa incluye paneles de expertos en materia de contrataciones colectivas, prestaciones sociales y entorno financiero, así como conferencias orientadas a la cultura organizacional y la gestión estratégica del talento.

“Quienes hoy están enfocados en resolver lo urgente deben comenzar a mirar lo importante. La formación será determinante en un entorno donde las empresas deberán competir con nuevos actores”, expresó.

Las Jornadas de Recursos Humanos se proyectan así como un espacio de encuentro para el análisis, la formación y la articulación entre actores clave del aparato productivo, en un momento donde la gestión del talento se perfila como un elemento estratégico para el crecimiento de las organizaciones.

Finalmente, la Cámara de Industriales del estado Aragua reiteró la invitación a todos los profesionales vinculados a la gestión de personas a participar en esta actividad, concebida como una plataforma para compartir conocimientos, fortalecer capacidades y construir una visión conjunta sobre el futuro del trabajo en el país.

REINYMAR TOVAR | CIUDAD MCY

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