José Altuve entró a un selecto club con sus 2400 hits

CUIDAD MCY.- Este lunes José Altuve marcó un hito histórico en su carrera, al llegar a los 2400 hits de por vida en la MLB.

“Astroboy” tuvo una jornada productiva, en el duelo en donde Astros de Houston cayó 7 a 9 ante Rockies de Colorado.

Altuve ingresó a una selecta lista de peloteros criollos, que llegaron a esta marca de imparables en su carrera en “La Gran Carpa”.

El pelotero de 35 años de edad conectó su imparable 2400, en el primer inning del duelo que se disputó en el Coors Field.

El aragüeño le conectó la pelota al serpentinero Ryan Feltner hacia el jardín central.

Altuve terminó la jornada con tres imparables en cinco visitas al plato. Además, anotó un par de carreras y remolcó una.

El infielder es el quinto pelotero venezolano en llegar, a esta importante cifra de incogibles en “La Gran Carpa”.

Anteriormente habían llegado a esta cifra, Miguel Cabrera, Luis Aparicio, Bob Abreu y Omar Vizquel.

Además, junto a Freddie Freeman de los Dodgers de Los Ángeles son los jugadores activos en conectar más de 2400 hits.

FUENTE: EL FOCO

FOTO:CORTESIA