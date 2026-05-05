Juez Hellerstein fija nueva audiencia para el presidente Nicolás Maduro y Cilia Flores el 30 de junio

CIUDAD MCY.- El juez de distrito de los Estados Unidos, Alvin K. Hellerstein, ordenó formalmente la celebración de una audiencia judicial para el próximo 30 de junio.

La medida fue oficializada este 4 de mayo de 2026 en el Palacio de Justicia de los Estados Unidos en Manhattan.

Esta decisión responde a una solicitud conjunta presentada por vía electrónica (ECF) el pasado 1 de mayo por la defensa y la fiscalía.

Según la misiva enviada por el abogado Barry J. Pollack, el presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores de Maduro consintieron la exclusión de tiempo bajo la Ley de Juicio Rápido (Speedy Trial Act) entre el 24 de abril y la fecha de la nueva audiencia.

El objetivo de este aplazamiento es permitir que el equipo legal de la defensa revise las pruebas y prepare las mociones previas al juicio.

En el documento, ambas partes argumentaron que los fines de la justicia superan el interés público de un juicio expedito en esta etapa procesal.

FUENTE: AVN

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